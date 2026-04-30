구윤철 “버스·택시·화물차 유가보조금 2개월 연장”

정부가 중동 전쟁의 충격을 완화하기 위해 한시적으로 상향 지급 중인 유가연동보조금을 2개월 연장해 6월까지 지급한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 30일 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부 회의 겸 경제·대외경제관계장관회의에서 “한시적으로 상향해 지급 중인 유가연동 보조금을 6월까지 2개월 더 연장하겠다”고 했다.

현재 버스·택시·화물차·연안화물선 등에 경유는 리터 당 1700원 초과분의 70%(리터당 183.21원 한도), 압축천연가스(CNG)는 ㎥당 1330원 초과분의 50%(㎥당 183.21원 한도)로 지급하고 있다.

구 부총리는 “중동전쟁 협상이 길어지면서 소비심리 둔화, 공급망 영향 등 경제 부담이 점차 가시화되고 있다”며 “정부는 긴장감을 가지고 민생경제를 더욱 단단히 챙기겠다”고 강조했다. 이어 “에너지를 절약하면서 경제는 살리는 친환경 녹색 소비·관광 붐업방안과 청년뉴딜 추진방안도 속도감있게 추진해 소비와 청년들이 희망을 가지도록 적극적으로 지원하겠다”고 했다.

그는 이날 국가데이터처가 발표한 3월 산업활동동향에서 지난달 전 산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)가 전월보다 0.3% 상승해 “중동전쟁이라는 환경에서도 우리 경제는 견조한 회복세라는 것을 다시 한번 확인시켜 줬다”고 평가했다.