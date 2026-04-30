호르무즈 갇힌 한국 선박 고립 장기화…‘미국 제재’ 우려에 움찔

미국·이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있는 한국 선박 26척의 고립이 장기화하고 있다. 고립된 한국 선박을 운영하는 일부 선사는 이란 측 지정 항로를 이용하게 되더라도 미국의 2차 제재 가능성 등을 우려하는 것으로 알려졌다. 정부는 “통항과 관련된 최종 결정은 선사에 달려 있다”고 밝혔다.

30일 취재를 종합하면 이란 정부는 이달 중순 이란에 파견된 정병하 외교부 장관 특사 측에 자신들과 사전 협의한 후 지정 항로로 통과하는 것이 필요하다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 이란 측은 자유롭고 안전한 항행이 필요하다는 한국 정부 입장을 이해한다면서도 이란 영해 쪽 항로를 사전 협의한 후 이용해야 한다는 원칙을 고수한 것으로 알려졌다.

이란 측은 또 기뢰 설치 등으로 위험 요소가 많아 안전한 항로를 안내하겠다는 논리를 들어 서비스 비용을 요구하는 것으로 알려졌다. 외교부는 통항료 성격의 안내 비용은 낼 수 없다는 입장을 전달한 것으로 전해졌다.

현재 호르무즈 해협은 이란의 봉쇄와 미국의 재봉쇄가 이어지며 통항이 사실상 막혀 있다. 호르무즈 해협에 갇힌 한국 선박은 26척으로 소속 한국 국적 선원은 124명이다. 외국 선박에 탑승한 한국인 선원 37명도 호르무즈 해협 안쪽에 있다.

한국 선박 26척을 운영하는 선사 중 일부는 이란 측이 안내한 대체 항로를 이용해 이동할 때 미국의 제재 가능성이 있다고 보는 것으로 전해졌다. 일부 선사는 기뢰나 선박 나포 등 안전 문제도 염려하는 것으로 전해졌다.

다만 실제 한국 선박의 호르무즈 해협 통항 시 미국의 제재 가능성은 크지 않을 것으로 보인다. 미국은 이란의 항구에 들어가거나 나온 선박이나 이란 해협 근처에서 사업을 한 선박을 봉쇄하고 있다. 호르무즈 해협에 있는 26척의 선박 중 상당수는 미국의 재봉쇄 대상과는 거리가 먼 것으로 알려졌다.

외교부는 향후 호르무즈 해협의 통항이 가능해지는 상황이 오더라도 최종 결정은 선사의 몫이라는 취지의 입장을 밝혔다. 박일 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 최근 일본 유조선이 호르무즈 해협을 통과한 것을 두고 “상세 내용을 밝히기는 곤란하지만 우리 정부는 적극적으로 우리 선박 문제를 챙기고 있다”며 “통항 관련된 판단과 결정은 결국 선사에 달려 있다는 점도 감안할 필요가 있다”고 말했다.

일본의 경우 이달 초 액화천연가스(LNG) 운반선 3척과 최근 유조선 1척이 호르무즈 해협을 빠져나왔다. 이란 국영 프레스TV는 지난 27일(현지시간) 일본 유조선 1척이 이란 당국의 허가를 받아 호르무즈 해협을 통과했다고 보도했다. 일본 정부는 유조선 1척의 호르무즈 해협 통과를 두고 협상의 결과이고 통항료는 내지 않았다고 밝혔다.

미국 측이 호르무즈 해협의 선박 통항을 가능하게 할 새로운 국제연합체를 구상하고 이를 각국 미국대사관을 통해 여러 나라들에 제안했다는 외신 보도와 관련해 외교부 당국자는 “지금까지는 (동참 요청이) 없었던 것으로 안다”며 “아직 초기 단계여서 미국이 어떤 생각을 가졌는지 살펴봐야 한다”고 말했다. 월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 미 국무부가 호르무즈 해협의 상업적 통항 재개를 위한 ‘해양 자유 연합’을 제안했다고 보도했다.