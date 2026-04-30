젤렌스키, 트럼프-푸틴 ‘단기 휴전’ 통화에 “우리의 제안은 장기 휴전과 평화”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아 전승절(5월9일) 기간 단기 휴전을 논의한 것에 대해 “장기적 휴전과 평화를 원한다”는 입장을 내놨다.

젤렌스키 대통령은 30일(현지시간) SNS에 “미국 측에 연락해 러시아의 단기 휴전 제안에 대한 세부 사항을 확인하도록 지시했다”며 “어떤 형식으로도 협력할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

러시아 타스통신은 전날 “푸틴 대통령이 트럼프 대통령과 통화하면서 ‘전승절 행사 기간 휴전을 선언할 준비가 돼 있다’고 말했다”며 “트럼프 대통령이 이 제안을 지지했다”고 보도했다.

전승절은 러시아의 2차대전 승리를 기념하는 날이다. 러시아는 지난해 전승절 연휴(5월8~10일) 일방적으로 휴전을 선언했고, 젤렌스키 대통령은 거부했다. 당시 젤렌스키 대통령은 “2~3일 동안 전쟁을 종식하기 위한 다음 단계를 논의하기란 불가능하다”며 “(휴전 선언은) 연극에 가깝다”고 말했다.

젤렌스키 대통령은 “우크라이나는 평화를 추구하며 이 전쟁의 진정한 종식을 위한 필수적인 외교 작업을 하고 있다”며 “이것이 정확히 무엇을 의미하는지, 전승절 행사에서의 몇 시간의 안전을 위한 것인지, 아니면 그 이상의 것인지 구체적으로 내용을 확인하겠다”고 밝혔다.

또 “우리 제안은 시민들을 안전을 보장할 수 있는 믿을 수 있는 장기적인 휴전과 지속적인 평화를 이루는 것”이라며 “우크라이나는 존엄하고 효과적인 방식으로 이를 달성하기 위해 일할 준비가 되어 있다”고 밝혔다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 휴전일 발표가 늦어진 것에 대해 “푸틴 대통령의 결정이 필요하다”며 “결정이 내려지면 즉시 발표할 것”이라고 밝혔다고 타스통신은 전했다.