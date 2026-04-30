LG엔솔, BMW 전기차 계약 따냈다…약 10조원 규모

LG에너지솔루션이 독일 완성차 브랜드 BMW와 10조원 규모의 전기차용 배터리 공급 계약을 맺은 것으로 알려졌다.

LG에너지솔루션은 30일 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 “1분기 46시리즈(지름 46㎜) 원통형 배터리를 100GWh(기가와트시) 이상을 신규 수주했고, 수주 잔고는 440GWh 이상으로 확보했다”고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 계약 상대방을 공개하지 않았지만, 업계에서는 이 배터리가 BMW의 차세대 전기차에 탑재될 것으로 보고 있다.

계약 기간은 최장 10년으로 연간 10GWh 물량을 공급할 것으로 전해졌다. 이에 따른 총수주액은 10조원을 넘을 것으로 추정된다.

LG에너지솔루션이 BMW 순수 전기차에 배터리를 공급하는 것은 처음이다. LG에너지솔루션은 그간 독일 메르세데스-벤츠와 미국 전기차 스타트업 리비안, 중국 5대 자동차 제조사인 체리자동차 등에 원통형 배터리를 공급해 왔다.

LG에너지솔루션은 BMW 수주를 비롯해 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 사업 확대를 통해 향후 실적 반등에 나선다는 계획이다.

이날 발표한 1분기 실적은 연결 기준 영업손실이 2078억원으로 전년 동기(영업이익 3747억원)와 비교해 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다. 미국 배터리 보조금 감소 등의 영향으로 지난해 4분기부터 적자가 이어졌다. 미국 테네시, 오하이오 등 북미 ESS 생산거점 확장에 따른 초기 안정화 비용도 이익 감소에 영향을 미쳤다.

LG에너지솔루션은 늘어나는 ESS 사업 수요에 적극적으로 대응하며 실적 개선에 집중하기로 했다.

이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO) 부사장은 이날 콘퍼런스콜에서 “작년 10% 미만이었던 ESS 매출 비중은 현재 전사 매출의 20% 중반까지 확대됐고, 연말까지는 30% 중반 이상으로 비중을 높일 예정”이라고 말했다.