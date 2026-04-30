삼성 신인 투수 장찬희, 초딩 때부터 다진 위기 극복 DNA 이젠 ‘원태인의 길’ 따라간다

불펜서 출발 2승 ‘가능성’ 보여줘

19세 나이답지 않은 침착함 강점

키움전서 선발 데뷔 합격점 받아

“태인이 형 등 먼저 다가와 조언”

구단서도 ‘원태인식 에이스 육성’

삼성 고졸 신인 우완 투수 장찬희(19)는 지난 26일 고척 키움전에서 프로 데뷔 후 처음으로 선발 등판했다. 이날 경기의 스포트라이트는 시즌 첫 등판에서 5이닝 무실점 역투를 펼친 동갑내기인 키움 박준현이 가져갔지만, 3이닝을 3피안타 1볼넷 4탈삼진 1실점으로 막은 장찬희도 좋은 평가를 받았다. 장찬희는 3회말 타자의 1루 쪽 파울 타구를 끝까지 따라가 직접 몸을 날리며 선발로서 책임감과 투지도 보여줬다.



지난 29일 경기를 앞두고 만난 장찬희는 “2회까지 내용은 나쁘지 않았지만 하위 타선에 2루타 2개를 맞았다. 안일하게 생각하고 승부를 제대로 하지 못한 게 아쉬웠다”고 첫 선발 등판을 꼽씹으며 “프로는 확실히 다르구나라는 걸 느꼈다”고 말했다.



전체 1라운드 1순위로 지명된 박준현을 의식했냐는 물음에는 “나는 투수고, 상대 선발 투수랑 싸우는 게 아니라 타자들과 싸우는 것이다. 누가 선발 투수건 그게 그렇게 중요하지 않았다”고 베테랑 같은 답을 내놨다.



비록 선발 데뷔전에서 승리를 올리지는 못했지만 박진만 삼성 감독은 “(선발 경쟁자인) 이승현과 양창섭도 좋았지만 두 선수가 잘 던진 경기와 비교하더라도 장찬희가 좋았다”고 평가하며 선발 등판 기회를 더 주기로 했다. 앞으로 선발 자원으로 투구 수를 늘려갈 계획인 장찬희는 “선발 투수의 역량을 잘 못 보여드려 아쉬웠는데 그래도 기회가 다시 온 것 같아서 다행”이라고 말했다.



삼성은 장찬희를 원태인(26)의 뒤를 이을 차세대 에이스로 기대한다. 장찬희는 2026년 신인 드래프트에서 3라운드 29순위로 삼성 유니폼을 입은 뒤 꾸준하고 가파른 성장 곡선을 그리고 있다. 신인으로 참가한 스프링캠프에서 단연 돋보여 일찌감치 5선발 후보군에 이름을 올렸다.



개막 엔트리에 포함된 장찬희의 첫 보직은 필승조였다. 팀 상황에 따라 불펜 투수로 나선 장찬희는 7경기 13.2이닝을 던지며 5실점(4자책) 평균자책 2.63의 성적으로 잠재력을 증명했다.



불펜 투수로 2승을 따내자, 선발 기회까지 잡았다. 기존 좌완 이승현이 부진하자 박 감독은 장찬희로 부족한 선발진을 채웠다.



신인 장찬희의 가장 큰 강점은 나이답지 않은 경기 운영 능력이다. 차분한 성격의 장찬희는 마운드에서 베테랑같이 포커페이스를 유지하며 경기를 풀어나간다. 고교 시절 봉황대기, 대통령배 우승을 이끈 그는 프로에서도 자신의 공에 확신을 갖고 던지는 모습이 높은 평가를 받는다.



장찬희는 “나는 투수니까 내 행동 하나하나 야수들이 다 보고 있다. 내가 좀 차분해야 이성적으로 판단하고 냉정하게 승부할 수 있다. 그래서 감정적으로 승부하는 것을 별로 안 좋아한다”고 했다. 어린 시절부터 투수로 위기 상황에 마운드에 오르면서, 어떻게 대처할지 고민하고 공부한 장찬희만의 노하우가 담겼다.



장찬희는 팀 선배 원태인의 길을 따른다. 구단에서는 원태인을 만든 트레이닝 방식을 통해 장찬희를 키우고자 한다. 원태인도 장찬희의 선발 적응기를 돕는다. 마침 옆을 지나던 원태인은 “내가 1~2년차에 고생을 많이 하지 않았나. 장찬희는 똑같은 길을 걷지 않도록 많은 이야기를 해준다”고 했다. 장찬희는 “먼저 와서 이야기해주신다. 태인이 형뿐만 아니라 (이)승민 형 등 형들이 많이 잘 챙겨주신다”고 고마워했다.



이제 선발 도전 여정이 시작됐다. 선발을 오래 지키고 싶은 것도 당연하다. 장찬희는 “올 시즌에는 선발 투수로서 욕심이 크지 않았는데 이렇게 기회를 주셨으니까 꼭 잡아보겠다. 팀에 해를 끼치지 않게 잘하고 싶다”며 “안 다치고, 꾸준하게 계속 1군에 있고 싶다”고 더 커진 목표를 이야기했다.



장찬희의 다음 등판은 2일 대구 한화전이다. 이날은 투구 수를 80개 정도까지 늘릴 계획이다. 그는 “몇 이닝까지 던질지 모르지만 열심히 던져보겠다”며 “등판할 때마다 퀄리티스타트(6이닝 3자책점 이하)를 하는 걸 목표로 던져보겠다”고 각오를 다졌다.

