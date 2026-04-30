9위 포항, 첫판 꼬인 ‘원정 10연전’ ‘동해안 더비’서 반등 실마리 찾아라

시즌 초 안방 8연전서 3승2무3패 홈 공사에 긴 원정 시작, 전북전 패 최근 부진한 울산 만나 반전 기회로

9위로 처진 K리그1 포항 스틸러스가 지옥의 ‘원정 10연전’을 통과하고 있다. 전북 현대전 패배로 시작한 원정 10연전의 다음 상대는 울산 HD다.



포항은 2일 울산문수경기장에서 울산과 하나은행 K리그1 2026 10라운드 경기를 치른다. 올 시즌 첫 ‘동해안 더비’다. 역대 동해안 더비에서 포항은 69승58무65패로 근소한 우위에 있다. 지난 시즌 세 차례 맞대결에서도 1승2무로 앞섰다.



포항은 시즌 첫 경기인 김천 상무 원정 이후로 안방에서 8연전을 소화했다. 그러나 3승2무3패라는 만족스럽지 않은 성적을 냈다. 여기에 홈 포항 스틸야드가 잔디 교체 공사에 돌입하면서 포항은 지난 26일 전북전부터 원정으로 연속 10경기를 치러야 하는 고비를 만났다. 포항은 앞서 전북에 2-3으로 패하며 9위(승점 12점)에 머물러 있다.



포항의 문제는 좀처럼 올라오지 않는 득점력이다. 포항은 10경기에 나서 고작 7골을 넣어 광주FC와 공동 최하위에 랭크돼 있다. 21골로 1위를 달리는 FC서울의 3분의 1 수준이다. 7골 중 6골을 책임진 이호재가 득점 순위 2위에 올라 있지만, 이호재를 제외하면 득점할 수 있는 옵션이 거의 없다. 다만 수비는 좋다. 포항은 10경기에서 9골만 내줘 최소 실점에서 서울(6골)에 이어 2위다.



K리그1은 오는 17일 월드컵 휴식기에 들어간다. 포항은 울산전을 포함해 그 전까지 5경기를 남겨두고 있다. 순위는 처져 있지만 3위 전북과 승점 차가 3점밖에 나지 않는 만큼 빠른 분위기 반전을 노리는 상황이다.



울산의 최근 페이스가 썩 좋지 않은 점은 부진 탈출 기회로 여겨진다. 울산은 최근 4경기에서 1승1무2패로 주춤했다. 지난 15일 서울과 2라운드 순연 경기(1-4 패)와 26일 대전하나시티즌과의 10라운드 경기(1-4 패)에서는 대량 실점하며 수비가 흔들렸다.



K리그2에서는 첫 ‘수원 더비’가 펼쳐진다. 수원FC와 수원 삼성이 오는 3일 오후 7시 수원종합운동장에서 열리는 K리그2 10라운드 경기에서 격돌한다.



K리그에서 두 팀의 대결은 2023년 11월12일(수원 3-2 승) K리그1 경기 이후 약 2년6개월 만이다. K리그1에서 통산 상대 전적은 수원FC가 9승1무6패로 앞서 있다. K리그2에서의 맞대결은 이번이 처음이다.



현재 승점 22점(7승1무1패)을 쌓은 수원이 2위로 한 경기를 덜 치른 4위 수원FC(승점 14점·4승2무2패)에 앞서 있다. 이번 수원 더비는 양 팀 사령탑의 지략 대결로도 관심을 끈다.



수원은 승격을 목표로 이번 시즌을 앞두고 제11대 사령탑으로 시민구단 광주FC를 이끌며 지도력을 인정받은 이정효 감독을 데려왔다.



수원FC는 ‘수원 삼성’의 창단 멤버이자 레전드 박건하 감독이 이끌고 있다. 박 감독은 수원 삼성의 제6대 감독으로 선임됐다 2022년 4월 성적 부진으로 지휘봉을 내려놨다.

