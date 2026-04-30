사우디 국부펀드 “LIV 골프 지원, 올시즌 끝”

샷건 방식·음악 틀고·반바지 허용 틀을 깬 시도 불구 7조 넘는 적자 미·이란 전쟁에 치명타 입고 철수

사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 올 시즌을 끝으로 LIV 골프에 대한 지원을 중단한다고 미국 월스트리트저널이 보도했다. LIV 골프의 불안한 상황 때문에 일부 선수들은 유럽 투어인 DP월드 투어와 접촉했다는 보도도 나왔다.



월스트리트저널은 30일 정통한 관계자의 말을 인용해 “LIV 골프는 PIF가 올 시즌 이후 더 이상 자금을 지원하지 않을 것이라고 1일 선수와 직원들에게 통보할 예정”이라고 단독 기사로 보도했다. LIV 골프에 대한 PIF의 자금 지원 중단 가능성은 4월 중순 파이낸셜타임스의 보도로 처음 알려졌는데, 이 사실이 공식 확인된 것으로 전해졌다.



사우디 자본의 후원을 받아 2022년 출범한 LIV 골프는 브라이슨 디섐보(미국), 존 람(스페인) 등 톱 랭커들을 영입해 미국프로골프(PGA) 투어와 다른 경기 방식으로 리그를 운영하며 PGA 투어와 경쟁했다.



모든 선수들이 한꺼번에 출발하는 샷건 방식으로 대회를 운영했으며 경기장에는 음악을 틀고, 선수들의 반바지 착용을 허용하며 골프의 틀을 깼다.



그러나 리그 출범 이후 지금까지 50억달러(약 7조4000억원)가 넘는 돈을 쏟아부었지만 적은 관중 수, 저조한 TV 시청률, 막대한 규모의 적자 등으로 어려움을 겪었다. PIF는 이 같은 상황에서 미국·이란 전쟁으로 타격을 입게 되자 스포츠에 대한 투자를 다른 분야로 전환하는 것으로 분석된다.



스포츠 전문매체 이센셜리스포츠는 “일부 LIV 골프 선수들이 DP월드 투어와 접촉했다고 내부 소식통이 전했다”면서 “이들은 LIV 골프 없이 살아갈 미래를 계획하고 있다”고 보도했다.



이 매체는 “여러 소식통에 따르면 LIV 소속 선수 몇명이 DP월드 투어 측에 다음 시즌 참가 자격 등 향후 계획에 대해 문의했다고 한다”며 “소식통들은 양측 모두 이러한 논의를 즉각적인 조치보다는 비상계획의 일환으로 보고 있지만, 이는 리그 존폐에 대한 우려가 커지고 있음을 반영한다고 전했다”고 밝혔다.



2022년부터 참가 허가서 없이 LIV 골프 대회에 출전하는 회원들에게 벌금을 부과해온 DP월드 투어는 올 들어 LIV 소속 선수들에 대한 제재를 완화했다. 지난 2월 미납 벌금을 완화하면서 DP월드 투어를 상대로 한 모든 이의 제기를 철회하는 조건으로 소속 선수 8명을 올해 DP월드 투어 대회와 일정이 겹치는 LIV 골프 대회에 나갈 수 있도록 했다. 그러나 이들은 이미 DP월드 투어 회원이었던 반면 현재 문의를 하고 있는 선수들은 상황이 다르다고 이센셜리스포츠는 전했다.



따라서 과거 PGA 투어에서 뛰었거나 현재 DP월드 투어 회원이 아닌 선수들은 LIV 골프에 대한 PIF의 지원이 중단될 경우 진로를 찾는 데 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상된다.

