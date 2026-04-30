[책과 삶]일단 "몇살이에요" 묻고 시작하는 대화···한국 사회의 유구한 '나이 전쟁', 멈출 수 없나

나이 묻는 사회 정회옥 지음 한겨레출판 | 348쪽 | 2만원

처음 만난 자리에서 우리는 자연스럽게 묻는다. “몇살이에요?”



이름보다, 직업보다 먼저 나이를 확인하는 이 익숙한 질문은 관계의 온도를 설정하는 바로미터가 된다. 말을 놓을지, 높일지, 어디까지 가까워질지를 결정하는 기준이다. 우리는 왜 나이를 물을까, 왜 나이로 사람을 나누고 판단하려 할까.



책은 한국 사회에 만연한 ‘연령 차별주의’를 ‘나이 전쟁’이라는 표현으로 풀어낸다. ‘잼민이’ ‘급식충’ ‘영포티’ ‘틀딱충’ 같은 말들은 일상어가 됐다. 가볍게 던지는 농담처럼 보이지만, 그 안에는 특정 세대를 향한 조롱과 경멸이 담겨 있다. 문제는 이 멸칭이 전 생애 주기에 걸쳐 존재한다는 것이다. 어린이, 청년, 중년, 노년 누구도 예외가 없다. 우리는 서로를 겨누는 동시에, 언젠가 표적이 될 운명에 놓여 있다. 나이로 타인을 재단하며 스스로를 그 틀에 가두고 있는 셈이다.



유독 나이에 민감한 사회의 배경으로는 생산성 중심의 한국형 연령 차별주의가 지목된다. 빠른 경제성장 속에서 인간의 가치는 종종 생산성과 동일시됐고, 그 기준에서 벗어난 연령대는 쉽게 배제의 대상이 됐다. 노인은 ‘비생산적 존재’로, 청년은 ‘무능한 세대’로 규정되는 식이다. 이런 인식이 단순한 편견을 넘어 제도와 정책에도 스며든다. 정년제, 연령 제한이 있는 정치 제도, 청년을 전제로 한 협소한 주거 정책 등은 나이를 기준으로 기회를 가르는 사례들이다.



그렇다면 해법은 무엇일까. 저자는 나이가 개인의 전부를 규정하지 않도록 하는 ‘연령 블라인드 사회’를 제안한다. 세대 간 교류를 늘리고, 교육과 제도를 통해 편견을 완화해야 한다는 것이다. 우리는 모두 한때 어린이였고, 노인이 된다. 모든 세대가 나이가 주는 편견에서 자유로워질 때 비로소 삶을 공유하고 연대하는 성숙한 사회에 한발 가까워질 수 있을 것이다.

