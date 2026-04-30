김대중 비서실장으로서 그러했듯

대통령 지원해 일 잘하는 국회로

노욕 의견 알지만 경험·경륜 살려

나라 발전 위해 석양처럼 불탈 것

22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 박지원 더불어민주당 의원이 30일 “이재명 대통령도 민심과 당심이 하나가 돼 당선됐고 지금 잘하고 있지 않으냐”며 “의심(의원 마음)도 당심과 다르지 않으리라 본다”고 말했다.



박 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행된 인터뷰에서 이번 의장 선거부터 도입되는 권리당원 투표(20%)에서의 압도적 우위를 자신했다. 박 의원은 “4년 중임제 등 권력구조 개편까지 포함해 반드시 차기 총선에서 국민투표로 확정하겠다”며 의장이 되면 추진할 1호 과제로 개헌을 꼽았다.



‘정치 9단’이라는 별명으로 유명한 박 의원은 김대중 대통령 비서실장과 국가정보원장, 문화관광부 장관 등을 지냈다. 5선 의원인 그는 민주당에서는 비상대책위원장과 원내대표, 정책위의장 등을 역임했다.



- 국회의장에 출마한 이유는.



“제가 하면 잘할 것이라는 확신이 있다. 여론조사를 보면 저에 대한 당원 지지도 다른 후보를 압도적으로 앞선다. 의장이 된다면 일 잘하는 대통령을 지원해서 일 잘하는 K국회를 만들 것이다. 이재명 대통령이 엉뚱한 방향으로 나갈 때는 김대중 대통령 비서실장으로서 김 대통령께 그러했듯 적극적으로, 그러나 조용히 건의하겠다.”



- 판세를 어떻게 보나.



“대통령정무특보와 사무총장을 지낸 조정식 의원, 원내대표를 지낸 김태년 의원보다는 과거 국정원장 경력 등으로 스킨십 기회가 부족한 게 사실이다. 그러나 우리는 모두 계엄 파기, 내란청산을 함께한 동지다. 윤석열 치하 3년간 방송 출연만 1740번, 이 대통령 취임 후 한 인터뷰만 500건이 넘는다. 내란 청산과 이재명 정부의 성공을 위해 꾸준히 농사를 지어왔다는 사실을 의원들도 잘 알고 있을 것이다. 예수도 열심히 농사를 지은 농부에게 추수권을 주지 않았나.”



- 다른 후보들에 비해 강점은.



“조 의원은 조정과 중재를 잘하고, 김 의원은 저돌적이고 박력이 있다. 박지원은 국회, 행정부, 정부를 두루 섭렵해본 경험과 경륜이 있다. 두 분은 아직 60대라서 미래가 있지만 나는 의장이 마지막이다. 정치 발전과 나라 발전을 위해 석양처럼 붉게 타오르다 사라질 사람이다. 그러니 기회를 달라.”



- 비서실장·국정원장·장관·원내대표 등 요직을 충분히 거쳤다.



“노욕이라는 의견이 있다는 것도 듣고 있다. 그러나 제가 모든 걸 다 해본 경험과 경륜을 이대로 사장하는 것은 바람직하지 않다고 생각한다. 원래 국회의장은 동서고금을 막론하고 원로가 한다. 그것은 난맥 같은 정치 현실을 잘 헤쳐나가 국가를 위해 봉사하라는 것이다.”



- 의장이 되면 하고 싶은 일은.



“사무처에 의원외교 지원체를 만들어서 의원외교를 본격적으로 가동하겠다. 제 오랜 꿈이 초대 평양 대사다. 그 꿈을 이루지 못해도 의장으로서 남북관계 물꼬를 트는 일은 반드시 하고 싶다.”



- 미국 공화당 의원들이 김범석 쿠팡Inc 의장의 신변보호를 요청하는 서한을 보내는 등 한·미 갈등이 늘고 있다.



“쿠팡은 우리나라에서 기업활동을 했으니 우리 법의 제재를 받는 게 당연하다. 당장 김범석 의장이 쿠팡 총수라고 결론 나지 않았나. 이런 점을 의원들이 직접 미국에 가서 설명해야 한다. 그래야 의원 외교가 정부보다 자유롭게 물꼬를 틀 수 있다.”



- 하반기 원구성 시 여당이 전 상임위를 가져오는 것에 대한 의견은.



“정치는 협치가 제일 중요하지만, 협치가 안 되면 국익과 국민을 위해 책임 정치를 해야 한다. 현재 야당이 상임위원장인 곳에선 회의가 열리지 않는다.”



- 개헌에 대한 입장은.



“의장이 되려고 하는 목표 중 첫 번째다. 오는 7일까지 우원식 의장의 개헌안이 통과되지 않는다면, 4년 중임제·4년 연임제 개헌 등 권력구조 개편까지 포함한 개헌안을 다시 마련해 차기 총선에서 국민투표로 확정하겠다. 그래야 5·6공화국 군사독재의 구악을 벗어던지고 7공화국의 미래를 열 수 있다.”



- 의장이 되어서도 금귀월래(금요일에 가서 월요일에 오는) 지역구 방문을 이어가나.



“당연하다. 여당뿐 아니라 야당 의원 지역구도 가야 한다. 이 대통령이 광주 시민과의 대화에서 광주 군공항 이전 문제를 해결했듯, 의원들이 어려움을 겪고 있는 민원을 의장이 앞장서서 해결할 것이다.” <시리즈 끝>

