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현 고2 대입 때 80% 이상 수시로…상위권대 정시 큰 폭 축소

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본문 요약

현재 고등학교 2학년이 치르는 2028학년도 대학 입시에서는 전체 모집 인원의 80% 이상을 수시 전형으로 선발한다.

이 가운데 수시 모집으로는 28만1895명, 정시 모집으로는 6만6894명을 선발한다.

수시 모집 인원은 전년보다 4312명, 비율로는 0.5%포인트 증가하고, 정시 모집 인원은 1240명 줄어든다.

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현 고2 대입 때 80% 이상 수시로…상위권대 정시 큰 폭 축소

입력 2026.04.30 21:16

  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

수시 비중 역대 최고 또 넘어서

서울대 정시 1307명…15.6%↓

현재 고등학교 2학년이 치르는 2028학년도 대학 입시에서는 전체 모집 인원의 80% 이상을 수시 전형으로 선발한다. 서울대와 연세대 등이 정시 모집 인원을 큰 폭으로 줄이면서 수시 모집 비중이 역대 최고치였던 전년도를 다시 넘어선다.

한국대학교육협의회(대교협)는 전국 194개 대학이 제출한 ‘2028학년도 대학입학전형 시행계획’을 취합해 30일 발표했다. 2028학년도 대입 모집 인원은 34만8789명으로 2027학년도(34만5717명)보다 3072명 늘어난다. 이 가운데 수시 모집으로는 28만1895명(80.8%), 정시 모집으로는 6만6894명(19.2%)을 선발한다.

수시 모집 인원은 전년보다 4312명, 비율로는 0.5%포인트 증가하고, 정시 모집 인원은 1240명(0.5%포인트) 줄어든다. 수시 비중은 2022학년도 75.7%에서 2024학년도 79.0%, 2026학년도 79.9% 등으로 매년 커졌다. 2027학년도(80.3%)에는 2022학년도 통합 수능 도입 이후 처음으로 80%를 넘어섰다.

대교협은 문·이과 통합형 수능을 치르는 대입 개편안이 처음 적용되는 2028학년도에도 전체 선발 기조에 큰 변화가 없다고 밝혔다. 수시는 기존처럼 학교생활기록부, 정시는 대학수학능력시험 중심으로 선발한다.

수도권에 있는 상위권 대학에서 정시 축소 흐름이 두드러졌다. 종로학원 분석을 보면 2028학년도 서울대 정시 선발 인원은 1307명으로 전년도보다 15.6% 감소하고, 연세대는 1355명으로 19.6% 줄어든 것으로 집계됐다. 고려대는 정시로 1867명을 선발해 전년도와 비슷한 규모를 유지했다. 종로학원은 “2028학년도 대입은 내신 5등급제, 수능 개편, 고교학점제 전면 적용으로 내신 비중이 큰 폭으로 상승할 것”이라며 “특히 최상위권 대학은 학교 내신 외에 서류심사 중요도도 증가한 상황”이라고 분석했다.

사회통합전형 모집 인원은 소폭 확대됐다. 기회균형 전형으로는 전년도보다 428명 증가한 3만7752명(정원 외 포함), 지역균형 전형으로는 724명 증가한 1만5263명을 모집한다. 의과대학 지역인재특별전형 모집 인원은 전년도보다 103명 줄어든 1147명을 뽑는다. 지역의사선발전형은 총 610명으로 2027학년도(488명)보다 122명 증가한다.

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