강릉 경포해수욕장 “7월4일에 만나요”

여름 피서철 강원도 물놀이 명소인 강릉 경포해수욕장이 7월4일 개장한다. 운영 기간은 51일이다.



강릉시는 7월4일부터 8월23일까지 경포해수욕장을 운영한다고 30일 밝혔다.



정동진, 주문진, 옥계, 사근진, 강문, 안목 등 나머지 18개 해수욕장은 7월10일부터 8월23일까지 45일간 개방한다.



강릉시는 ‘보다 안전하고 머무르고 싶은 테마·힐링 해수욕장’을 목표로 운영한다는 계획이다. 응급 대응 체계도 한층 강화한다. 가족 단위 피서객이 즐길 수 있는 물놀이 시설과 각종 체험 행사도 늘린다. 오리바위 일원에는 150m 규모의 ‘플로팅 브리지’를 조성하고, 테마형 색상을 적용해 이색적인 해상 체험 공간을 만든다. 다이빙 포인트로 알려진 오리바위의 진입부에 상징 조형물을 설치하고, 다이버 대상 참여형 이벤트도 진행한다.



백사장 일원에는 대형 워터 슬라이드와 조립식 해수 풀장 3동, 유아 체험형 놀이 공간, 모래 놀이터 등으로 구성된 종합 물놀이 시설을 조성한다. 대형 풀에는 모험 존을 새롭게 마련하고, 유아 풀에는 낚시 놀이 등 체험형 놀이기구를 도입해 어린이들이 더욱 안전하고 즐겁게 이용할 수 있게 할 계획이다. 차양 시설을 갖춘 해변 모래 놀이터도 새롭게 선보인다. 해수욕장별 위험 요소를 사전에 진단·개선하기 위한 위험성 평가 용역과 해수욕장 방사능 검사 용역도 추진 중이다.



엄금문 강릉시 관광정책과장은 “남은 기간 세부 준비 사항을 꼼꼼히 점검해 피서객들이 더욱 안전하고 쾌적하게 해수욕장을 이용할 수 있게 하겠다”고 말했다.

