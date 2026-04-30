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폐신문지도 ‘종이 쇼핑백’으로 재활용

입력 2026.04.30 21:21

수정 2026.04.30 21:23

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은평시니어클럽 ‘그린백 프로젝트’

이달부터 관내 전통시장에 배급

서울 은평구가 버려진 신문지로 종이봉투를 만들어 전통시장 상인들에게 제공하는 ‘은평 그린백’ 프로젝트를 5월부터 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

은평 그린백은 구청과 유관 기관에서 수거한 신문지로 종이봉투를 제작해 전통시장에 보급하는 사업이다. 노인 일자리 수행 기관인 은평시니어클럽이 사업 운영 전반을 맡는다.

시니어클럽 소속 노인일자리사업단은 폐신문지를 직접 수거해 전용 작업장에서 친환경 종이봉투로 만든다. 관내 전통시장 점포에 종이봉투를 배송하는 물류 업무까지 어르신들이 담당한다. 보건소 내 ‘건강도시 활동 매니저’가 어르신들에게 봉투 제작 기술을 전수한다.

은평구는 제작된 종이봉투를 전통시장 상인회에 전달해 각 점포에 공급하는 방식으로 비닐봉지 대신 사용하도록 유도할 계획이다. 구 관계자는 “어르신에게 단순한 소득 창출을 넘어 사회적 기여의 자부심을 선사하는 생산적 복지의 실천 현장이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

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