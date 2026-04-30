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빅테크, 버는 족족 “AI 올인”

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본문 요약

알파벳 등 주요 빅테크 기업들이 올 1분기 '어닝 서프라이즈'를 기록했다.

업계 큰손인 빅테크들이 'AI 올인' 전략을 유지하면서 한국 반도체 슈퍼사이클에도 '파란불'이 이어질 것이란 평가가 나온다.

빅테크업계가 29일 발표한 1분기 실적을 보면 알파벳은 매출 1099억달러로 전년 동기 대비 22% 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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빅테크, 버는 족족 “AI 올인”

입력 2026.04.30 21:35

수정 2026.04.30 22:21

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  • 김세훈 기자

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1분기 매출·순이익 전망치

상회투자 늘려 한국 반도체 ‘파란불’

수익화 우려 여전…주가는 희비

빅테크, 버는 족족 “AI 올인”

알파벳 등 주요 빅테크 기업들이 올 1분기 ‘어닝 서프라이즈(깜짝 실적)’를 기록했다. 인공지능(AI) 인프라 구축에 대한 투자 확대 기조가 재확인됐고, 막대한 투자에 대한 수익성을 놓고는 빅테크 간 평가가 엇갈렸다. 업계 큰손인 빅테크들이 ‘AI 올인’ 전략을 유지하면서 한국 반도체 슈퍼사이클에도 ‘파란불’이 이어질 것이란 평가가 나온다.

빅테크업계가 29일 발표한 1분기 실적을 보면 알파벳은 매출 1099억달러로 전년 동기 대비 22% 증가했다. 순이익도 626억달러로 전년 대비 81% 급증했다. 매출·순이익 모두 시장 전망치를 웃돌았다. 특히 클라우드 매출은 200억달러로 63% 늘어 성장세가 두드러졌다.

아마존도 매출 1815억달러로 전년 대비 16.6% 증가했고, 순이익은 303억달러를 기록해 1년 전보다 77% 급증했다. 마이크로소프트도 매출은 18% 늘어난 828억9000만달러, 순이익은 23% 늘어난 318억달러를 기록했다. 두 회사 모두 클라우드 부문 성장이 호실적을 이끌었다. 메타도 광고 노출 증가 등의 영향으로 매출이 563억달러로 33% 증가했고, 순이익도 61% 늘었다.

‘AI 투자’를 가늠할 수 있는 지표인 자본지출(Capex)은 올 1분기 기준으로 전망치를 밑돌았다. 메타 1분기 자본지출은 시장 예상치였던 276억달러보다 약 28% 낮은 198억달러에 그쳤다. 다만 이는 수요 감소보다는 데이터센터·전력망 설치 지연 등 공급 병목으로 인한 것으로 풀이된다.

실제 빅테크들은 올해 연간 자본지출 전망치를 상향하면서 ‘AI 올인’ 전략을 유지했다.

알파벳은 자본지출 전망치를 1800억~1900억달러로 종전보다 50억달러가량 올려 잡았다. 메타 역시 연간 자본지출 전망치를 1250억~1450억달러로 100억달러 높였다. 올해 자본지출 전망치를 처음 제시한 마이크로소프트도 1900억달러로 전년 대비 61% 늘리기로 했다.

다만 ‘AI 수익화’에 대한 의구심으로 빅테크 간 주가 흐름은 엇갈렸다. 구글 클라우드 수주잔고가 큰 알파벳은 AI 투자금을 회수할 수 있을 것이라는 기대감을 높이며 시간외거래에서 약 7% 급등했다.

반면 실적 상승세가 불투명한 상황에서 자본지출을 늘리겠다고 발표한 메타는 주가가 약 7% 급락했다. 여전히 업계가 ‘AI 과잉투자’에 대한 우려를 걷어내지 못하고 있는 분위기다.

반도체 ‘큰손’인 빅테크들이 자본지출 증가세를 유지하면서 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 ‘슈퍼사이클’도 이어질 가능성이 커 보인다.

에이미 후드 마이크로소프트 최고재무책임자(CFO)는 이날 콘퍼런스콜에서 “자본지출 1900억달러 중 250억달러는 (메모리 반도체 등) 부품 가격 상승분에 따른 것”이라고 밝혔다.

삼성전자는 이날 올 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 “올해 하반기 (구글 등) 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)들의 AI 서비스 확대와 기업용 거대언어모델(LLM) 본격 도입으로 D램 및 SSD 수요 강세가 전망된다”고 밝혔다.

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