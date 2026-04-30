생산·소비·투자 3월 ‘트리플 상승’

전쟁 영향 반영 땐 위축 우려

중동전쟁에도 불구하고 지난달 생산·소비·투자가 모두 증가하며 지난해 9월 이후 반년 만에 ‘트리플 상승’을 했다. 국가데이터처가 30일 발표한 산업활동동향을 보면, 3월 전산업생산지수(2020년 100)는 118.3으로 전월 대비 0.3% 늘었다. 전월(2.1%)보다 상승 폭은 줄었지만 전쟁 영향에도 두 달 연속 상승했다.



광공업 생산은 한 달 전보다 0.3% 늘었다. 하이브리드 승용차 출시 효과 등으로 자동차(7.8%)와 기타운송장비(12.3%) 생산이 늘어나며 상승했다. 다만 석유정제는 원유 수급 불안으로 6.3%, 반도체는 역대 최고 상승률(28.2%)을 기록한 전월의 기저효과 영향으로 8.1% 줄었다.



이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “반도체 생산 감소는 기저효과로 보이고 업황 자체는 여전히 좋다고 보고 있다”고 말했다.



내수 관련 지표도 호조를 보였다. 서비스업 생산은 주식투자 활황 등의 영향으로 1.4% 늘었다. 소비동향을 보여주는 소매판매지수는 전월 대비 1.8% 오르면서 상승 전환했다. 신학기 효과와 갤럭시 S26 출시로 통신기기(30.1%) 등을 중심으로 내구재 판매가 9.8% 늘어난 영향이다.



현재 경기 상황을 보여주는 ‘동행종합지수 순환변동치’도 전월보다 0.5포인트 상승했다. 향후 경기를 예고하는 ‘선행종합지수 순환변동치’도 0.7포인트 올랐다. 동행지수는 2개월, 선행지수는 5개월 연속 상승이다.



한편 분기 기준으로 보면, 생산·소비·투자를 포함한 산업활동동향 6개 주요 지표가 모두 증가했다. 6개 지표가 동시에 상승한 것은 2023년 2분기 이후 11분기 만이다.



1분기 전산업 생산은 전 분기보다 1.7%, 소매판매는 2.4% 증가해 3분기 연속 회복세를 보였다. 설비투자는 12.6% 상승해 1999년 4분기(15.8%) 이후 최대 상승 폭을 기록했다.



다만 전쟁 영향이 본격화되면서 다시금 경기가 위축될 수 있다는 우려도 나온다. 이 심의관은 “4~5월에 본격적으로 전쟁 영향이 반영돼 향후 생산과 소비 등에 하방 경직적인 요인이 될 것으로 보인다”고 말했다.

