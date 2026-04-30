삼성전자, 1분기 영업익 94%가 반도체…모바일·가전은 부진

국내 기업 사상 분기 최대 실적

DS 부문, 1년 만에 50배 성장

영업이익률로 엔비디아 제쳐

“휴머노이드 로봇, 본격 착수”

삼성전자가 올 1분기 반도체 부문에서만 전체 영업이익의 94%인 약 54조원을 벌어들였다. 국내 기업 사상 분기 최대 실적이자, 세계 시가총액 1위 기업 엔비디아에 준하는 위상이다. 또한 삼성전자는 휴머노이드 로봇사업에 본격 착수한다고 밝혔다.



삼성전자는 30일 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기보다 756.1% 급증한 57조2328억원, 매출은 69.2% 늘어난 133조8734억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 역대 최고 기록이던 지난해 4분기 실적을 한 분기 만에 넘어선 것이다.



역대급 실적의 대부분은 반도체를 담당하는 DS 부문에서 나왔다. DS 부문은 올 1분기 매출 81조7000억원, 영업이익 53조7000억원으로, 영업이익 기준 불과 1년 만에 50배 이상 성장했다. 영업이익률도 65.7%로 엔비디아(65.0%)와 TSMC(58.1%)를 제쳤다.



국내 ‘반도체 투톱’인 SK하이닉스(71.5%)와 함께 전 세계 제조업에서도 영업이익률 1·2위를 나란히 기록했다.



특히 인공지능(AI) 슈퍼사이클을 타고 수요가 폭증한 D램, 낸드플래시, 고대역폭메모리(HBM) 매출이 실적을 이끈 것으로 보인다. AI ‘학습’에 이어 ‘추론’ 중심 시장의 도래로 수요가 늘어난 메모리 기업들의 공급자 우위 지위가 당분간 지속될 것으로 보여 올해 내내 삼성전자는 초호황 국면을 누릴 것으로 전망된다.김재준 메모리사업부 부사장은 이날 콘퍼런스콜에서 HBM과 관련, “올해 캐파(생산량)는 이미 솔드아웃(완판)된 상태”라고 밝혔다.



삼성전자는 HBM4(6세대) 매출이 올 3분기부터 전체 HBM 매출의 절반을 차지할 것으로 전망하며, 2분기 HBM4E(7세대) 샘플 공급으로 메모리 시장 주도권을 강화하겠다는 구상이다. 부진하던 파운드리(위탁생산) 분야도 2나노 공정 수주 확대 및 광통신 모듈 대형업체 수주를 통한 광반도체 관련 ‘실리콘 포토닉스’ 사업 기반 확보 등을 통해 실적 개선을 기대하고 있다.



나아가 삼성전자는 이날 “피지컬 AI 등 첨단 기술의 집약체인 휴머노이드 로봇 개발을 통해 제조 생산성과 고객의 삶의 경험을 혁신하고자 한다”며 로봇사업을 차기 성장 동력으로 삼겠다고 밝혔다.



반면 스마트폰·TV·가전 등이 속한 디바이스경험(DX) 부문은 매출 52조7000억원, 영업이익 3조원으로 소폭 증가하는 데 그쳤다. 갤럭시S26 시리즈 판매 호조에도 모바일경험(MX)·네트워크 부문 영업이익은 2조8000억원으로, 전년 같은 기간(4조3000억원)과 비교해 크게 줄었다.



역설적이게도 메모리 가격 폭등으로 인한 원가 부담과 유가 등 물류비 상승이 수익성 악화에 영향을 미친 것으로 보인다. 올 2분기에도 매출 하락이 예상된다.



반도체 부문의 기록적인 실적은 최근 성과급 문제로 불거진 총파업 현실화를 둘러싼 위기감을 더욱 키울 것으로 관측된다. 삼성전자 노조는 ‘영업이익 15%·성과급 상한 영구 폐지’를 요구하며 오는 21일부터 파업 돌입을 예고한 상태다.



박순철 삼성전자 최고재무책임자(CFO)는 총파업 리스크 대응책을 묻는 질문에 “전담 조직을 활용해 적법한 범위 내에서 생산 차질이 발생하지 않도록 최대한 대응할 계획”이라며 “노동조합과의 대화를 우선하여 원만히 해결해 나가겠다”고 밝혔다.

