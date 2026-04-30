‘주스 아저씨’ 배우 박동빈 별세

배우 박동빈씨(본명 박종문)가 지난 29일 숨진 채 발견됐다. 향년 56세.



30일 경찰에 따르면, 전날 오후 4시25분쯤 경기 평택시 장안동의 한 상가 내 식당에서 박씨가 숨진 것을 그의 지인이 발견해 경찰에 신고했다. 박씨가 숨진 식당은 그가 개업을 준비 중이던 곳으로 알려졌다. 범죄 혐의점은 나오지 않았으며, 경위를 파악할 수 있는 메모 등도 발견되지 않았다.



1970년생인 고인은 중앙대에서 연극영화학을 전공했다. 1996년 강제규 감독 영화 <은행나무 침대>로 장편 영화에 데뷔했으며, 강 감독의 후속작인 영화 <쉬리> <태극기 휘날리며>에도 출연했다.



드라마 <야인시대>에서 독사, <불멸의 이순신>에서 한호를 연기했다. <무신> <성균관 스캔들> <위대한 조강지처> 등에도 출연했다.



2012~2013년 MBC 드라마 <사랑했나봐>에서는 딸의 출생 비밀을 듣자마자 입에서 오렌지 주스를 뱉어내는 연기를 선보여 화제가 됐다.



빈소는 경기 안성시 도민장례식장에 차려졌다. 발인은 1일 오전 8시30분.

