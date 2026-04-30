“무능한 지미 키멀 빨리 잘라라”···트럼프, 또 키멀 트집 잡으며 ABC 방송 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신에 대해 패러디한 코미디언 지미 키멀을 빨리 해고하라며 그가 출연하는 ABC 방송을 비판하고 나섰다.

트럼프 대통령은 30일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “ABC 가짜 뉴스 네트워크는재미도 없고 TV에서 가장 시청률이 낮은 프로그램 중 하나를 무능하게 진행하는 지미 키멀을 언제 해고할 것인가”라며 “사람들이 화가 났다. 빨리 해고해라”라고 썼다.

트럼프 대통령은 지난 27일에도 “웃기지도 않은 지미 키멀이 자신의 쇼에서 충격적인 발언을 했다. 지미 키멀은 디즈니와 ABC에서 즉각 해고되어야 한다”라고 적었다. 멜라니아 여사도 엑스에서 “그가 우리 가족에 대해 한 말은 코미디가 아니다”라며 “그의 말은 해롭고 미국의 정치적 병폐를 더욱 심화시킨다”고 썼다.

키멀은 지난 23일 ABC 방송에서 진행되는 자신의 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브!’에서 백악관 출입기자단 만찬을 가상으로 패러디하며 “멜라니아 여사, 마치 남편이 죽기를 기다리는 과부처럼 들떠 보인다”고 말했다. 이틀 뒤인 25일 워싱턴 힐튼 호텔에서 실제 총격 사건이 발생하면서 이 발언은 급격히 재조명됐다.

키멀은 트럼프 대통령과 지지층 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력을 비판했다가 방송 중단 사태를 겪고 이후 복귀한 바 있다.