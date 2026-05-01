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삼성바이오로직스 5일까지 첫 전면 파업…창사 이래 처음

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성바이오로직스 노동조합이 노동절인 1일 전면 파업에 들어갔다.

삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스지부에 따르면 노조는 이날부터 오는 5일까지 전면 파업을 이어간다.

노조 조합원은 4000명 수준으로, 지난해 기준 삼성바이오로직스 직원 5455명의 73%를 차지한다.

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삼성바이오로직스 5일까지 첫 전면 파업…창사 이래 처음

입력 2026.05.01 07:11

수정 2026.05.01 08:25

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  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼성바이오로직스 노동조합의 파업을 하루 앞둔 30일 인천 연수구 삼성바이오로직스 공장. 연합뉴스

삼성바이오로직스 노동조합의 파업을 하루 앞둔 30일 인천 연수구 삼성바이오로직스 공장. 연합뉴스

성바이오로직스 노동조합이 노동절인 1일 전면 파업에 들어갔다. 지난 2011년 창사 이후 첫 파업이다.

삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스지부에 따르면 노조는 이날부터 오는 5일까지 전면 파업을 이어간다.

노조 조합원은 4000명 수준으로, 지난해 기준 삼성바이오로직스 직원 5455명의 73%를 차지한다. 조합원 중 절반이 넘는 2000여명이 이번 전면 파업에 참여 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

다만 노조는 연차휴가를 내고 업무에 임하지 않는 파업 방식을 택하기로 해 정확한 파업 인원을 파악하기는 어렵다.

1∼5일은 노동절과 어린이날, 주말이 있어 공휴일 근무를 피하고 4일 하루 휴가를 내면 닷새를 쉴 수 있는 연휴다. 노조는 파업 기간 별도의 단체 행동에는 나서지 않는다.

삼성바이오로직스 노사는 지난해 12월부터 지난 3월까지 13차례 교섭을 이어왔으나 결국 입장차를 좁히지 못했다.

노조는 앞서 ‘인사 원칙 바로 세우기’, ‘그룹 내 임금 격차 해소’를 요구해 왔다. 구체적으로 1인당 3000만원 격려금 지급, 평균 14% 임금 인상, 영업이익 20% 성과급 배분 등을 요구했다. 회사 측은 임금 6.2% 인상안을 제시한 상태다.

한편 법원이 9개 공정 중 의약품 변질·부패 방지 작업 등 마무리 공정 3개에 대해서는 파업을 제한, 관련 부서에서는 파업에 참여하지 않는다.

그러나 삼성바이오로직스는 3개 공정뿐 아니라 세포 해동, 배양 등 전 공정이 오차 없이 제어돼야 바이오 의약품을 생산할 수 있다는 입장이다. 한 공정에라도 문제가 생기면 의약품이 변질될 가능성이 높기 때문에 바이오 업계에서는 이 경우 품질 이상 여부와 관계 없이 생산물을 전량 폐기한다.

삼성바이오로직스 관계자는 생산 차질 우려와 관련해 “회사는 가용인력을 최대한 활용해 고객 피해를 최소화하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

노조는 지난달 28∼30일 부분 파업을 진행하기도 했다. 부분 파업에는 자재 소분 부문 조합원 60여명이 참여했다.

노조는 오는 5일까지 이어지는 전면 파업을 ‘1차 총파업’으로 규정했다.

이번 전면 파업 뒤에도 노사 간 합의에 이르지 못하면 재파업에 돌입할 수 있다는 예측이 나오고 있다.

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