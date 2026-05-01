삼성바이오로직스 5일까지 첫 전면 파업…창사 이래 처음

성바이오로직스 노동조합이 노동절인 1일 전면 파업에 들어갔다. 지난 2011년 창사 이후 첫 파업이다.

삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스지부에 따르면 노조는 이날부터 오는 5일까지 전면 파업을 이어간다.

노조 조합원은 4000명 수준으로, 지난해 기준 삼성바이오로직스 직원 5455명의 73%를 차지한다. 조합원 중 절반이 넘는 2000여명이 이번 전면 파업에 참여 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

다만 노조는 연차휴가를 내고 업무에 임하지 않는 파업 방식을 택하기로 해 정확한 파업 인원을 파악하기는 어렵다.

1∼5일은 노동절과 어린이날, 주말이 있어 공휴일 근무를 피하고 4일 하루 휴가를 내면 닷새를 쉴 수 있는 연휴다. 노조는 파업 기간 별도의 단체 행동에는 나서지 않는다.

삼성바이오로직스 노사는 지난해 12월부터 지난 3월까지 13차례 교섭을 이어왔으나 결국 입장차를 좁히지 못했다.

노조는 앞서 ‘인사 원칙 바로 세우기’, ‘그룹 내 임금 격차 해소’를 요구해 왔다. 구체적으로 1인당 3000만원 격려금 지급, 평균 14% 임금 인상, 영업이익 20% 성과급 배분 등을 요구했다. 회사 측은 임금 6.2% 인상안을 제시한 상태다.

한편 법원이 9개 공정 중 의약품 변질·부패 방지 작업 등 마무리 공정 3개에 대해서는 파업을 제한, 관련 부서에서는 파업에 참여하지 않는다.

그러나 삼성바이오로직스는 3개 공정뿐 아니라 세포 해동, 배양 등 전 공정이 오차 없이 제어돼야 바이오 의약품을 생산할 수 있다는 입장이다. 한 공정에라도 문제가 생기면 의약품이 변질될 가능성이 높기 때문에 바이오 업계에서는 이 경우 품질 이상 여부와 관계 없이 생산물을 전량 폐기한다.

삼성바이오로직스 관계자는 생산 차질 우려와 관련해 “회사는 가용인력을 최대한 활용해 고객 피해를 최소화하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

노조는 지난달 28∼30일 부분 파업을 진행하기도 했다. 부분 파업에는 자재 소분 부문 조합원 60여명이 참여했다.

노조는 오는 5일까지 이어지는 전면 파업을 ‘1차 총파업’으로 규정했다.

이번 전면 파업 뒤에도 노사 간 합의에 이르지 못하면 재파업에 돌입할 수 있다는 예측이 나오고 있다.