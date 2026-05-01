트럼프 “이란, 합의하고 싶어 안달 나···누가 지도자인지 모른다는 건 골치 아픈 부분”

도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) “이란은 미국과 합의하고 싶어 안달이 나 있다”며 “그들의 경제는 붕괴하고 있다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 열린 행정명령 서명 행사 중 이란과 협상 상황에 대해서는 “나와 몇 명을 제외하고는 아무도 협상 내용을 모른다”면서도 “그들은 정말로 합의하고 싶어 한다“고 밝혔다. 다만 ”우리가 겪고 있는 문제는 누가 (이란) 지도자인지 아무도 확실히 모른다는 것“이라며 ”그건 좀 골치 아픈 부분“이라고 말했다.

트럼프 대통령은 미국의 대이란 해상 봉쇄 조치에 대해서는 “봉쇄의 힘은 정말 대단하다”며 “이란은 석유로 돈을 전혀 벌지 못하고 있다”고 말했다. 그러면서 “그들의 경제는 재앙 상태이니 그들이 얼마나 더 버틸 수 있을지 보자”고 밝혔다. 국제 유가에 대해서는 “전쟁이 끝나자마자 급락할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란에 대한 폭격을 재개할 가능성에 대해서는 “우리한테 그게 필요한지 모르겠다”면서도 “아마 필요할 수도 있을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란 축구 대표팀이 오늘 6월11일부터 7월19일까지 개최되는 북중미 월드컵에 참가해도 괜찮다는 입장도 밝혔다. 앞서 안전상 이유를 들며 이란이 월드컵에 참가하는 것이 부적절하다고 밝혔던 입장을 바꾼 것이다. 트럼프 대통령은 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 이란의 월드컵 참가 가능성을 언급한 데 대해 “잔니가 그렇게 말했다면 나는 괜찮다”고 했다.