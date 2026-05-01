트럼프 “스카치위스키 관세 폐지”···방미 찰스 3세에 귀국 선물

도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 나흘간 미국 국빈방문을 마친 찰스 3세 영국 국왕을 위해 영국 스코틀랜드 주요 생산품인 스카치위스키에 대한 관세를 폐지하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 “방금 백악관을 떠나 곧 그들의 아름다운 나라로 돌아갈 영국 국왕과 왕비를 기념하는 의미에서 나는 위스키 및 버번 문제와 관련해 스코틀랜드가 켄터키주와 협력할 수 있도록 관세와 규제를 폐지할 것”이라고 적었다.

트럼프 대통령이 철회하겠다고 밝힌 위스키 관세는 지난해 양국 간 합의한 새 무역협정에 따라 대부분 영국산 제품에 부과되는 10% 관세를 의미하는 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이어 “특히 (위스키 제조에 활용되는) 나무통과 관련해 국가 간 무역이 활발했었다는 점에서 사람들은 이를 오랫동안 원해왔다”며 “위스키와 버번은 스코틀랜드와 켄터키에서 매우 중요한 산업”이라고 했다.

트럼프 대통령은 그러면서 “왕과 왕비는 요청조차 하지 않았지만 그 누구도 할 수 없었던 일을 내가 할 수 있도록 했다”며 “두 분을 미국에 모실 수 있어 큰 영광이었다”고 했다