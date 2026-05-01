“이스라엘, 대이란 전쟁 재개 대비 경계 태세 강화”

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 군사 행동 재개 여부도 고심하고 있다는 관측이 나오면서, 이스라엘은 전쟁 재개 가능성에 대비해 경계 태세를 강화하고 있다고 이스라엘 채널12 방송이 30일(현지시간) 보도했다.

방송에 따르면 이스라엘 당국자들은 미국과 이란 간 종전 협상이 이르면 다음 주 초 결렬될 가능성에 대비해 연일 집중적인 협의를 이어가고 있다.

이스라엘 각료들은 최근 관련 브리핑을 받고 미국이 호르무즈 해협에서 이란을 상대로 한 압박 조치를 강화하기 위해 이란에 결정적인 타격을 가할 수도 있다고 평가하는 것으로 전해졌다. 주요 타격 대상으로는 이란의 가스 및 에너지 시설, 정부 주요 기반 시설 등이 거론되고 있다.

군사적 긴장이 고조되는 가운데 이스라엘과 미국은 이란을 향해 실효성 있는 해상 위협을 보여주기 위한 공조 작업도 강화하고 있다. 양국은 이란의 위협에 대응해 해군력을 증강 배치하는 등 강력한 군사 억제력을 보여주기 위해 긴밀히 협력 중인 것으로 전해졌다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관도 이날 “우리는 미국의 대이란 외교적 노력을 지지하며 필요한 자원을 제공하고 있지만, 목표 달성을 보장하기 위해 조만간 다시 행동에 나서야 할 수도 있다”고 밝혔다.