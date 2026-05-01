경북농기원, 무인 자동화 수직농장 연구동 개소···스마트팜 자동화 추진

경상도농업기술원은 구미 스마트농업 연구소에 첨단 수직농장 연구동을 열고 ‘스마트팜 무인 자동화’ 추진에 나선다고 1일 밝혔다.

이번에 문을 연 수직농장 연구동은 파종부터 수확까지 전 생육 과정을 정밀하게 제어하는 복합환경제어시스템과 자동이송장치를 갖춘 무인 자동화 시설이다. 다단 재배 방식으로 수확량을 높이고 최소 인력으로 작물에 최적화된 환경을 제공할 수 있는 것이 특징이다. 현재 100평 규모로 버터헤드·바질 등 엽채류가 재배되고 있다.

연구소는 층간 자동이동시스템을 활용해 작물별 재배 표준 매뉴얼을 구축하고 데이터 기반 자동재배 운영기술을 집중적으로 연구할 계획이다. 이 과정에서 축적되는 생육 데이터를 활용해 ‘한국형 스마트팜 표준 모델’을 만든다는 구상이다.

농기원은 최근 저출산·고령화로 농촌 인구 감소와 노동력 부족, 생산성 저하 문제가 심화되고 있고 기후변화로 재배여건이 악화하면서 스마트농업 기술에 대한 수요가 증가하고 있다고 설명했다.

조영숙 경상북도농업기술원장은 “구미스마트농업연구소를 스마트 솔루션 중심 연구기관으로 육성해 경북 농업의 혁신과 성장을 이끌어 가겠다”고 말했다.