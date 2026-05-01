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“일본 정부, 트럼프 방중 전후로 일본 방문 타진”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 중순 중국을 방문할 예정인 가운데, 일본 정부는 방중 일정 전후로 트럼프 대통령이 일본을 찾는 방안을 타진하고 있다고 지지통신이 1일 보도했다.

지난 3월18~20일 다카이치 총리가 트럼프 대통령과 정상회담을 한 방미 일정은 일본 정부가 중·일 갈등 상황에서 미·일 양국 간 대중 정책을 조율하기 위해 적극적으로 요청해 성사됐다.

그러나 애초 3월 말쯤으로 언급되던 트럼프 대통령의 방중 일정이 연기된 데다, 갑자기 발발한 이란 전쟁이 핵심 쟁점으로 떠오르는 바람에 당시 정상회담은 애초 일본 정부 의도와는 다른 방향으로 흘렀다는 평가가 나왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“일본 정부, 트럼프 방중 전후로 일본 방문 타진”

입력 2026.05.01 10:26

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)가 지난 19일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 미일 정상회담을 마친 후 만찬에 참석해 있다. AP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)가 지난 19일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 미일 정상회담을 마친 후 만찬에 참석해 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 중순 중국을 방문할 예정인 가운데, 일본 정부는 방중 일정 전후로 트럼프 대통령이 일본을 찾는 방안을 타진하고 있다고 지지통신이 1일 보도했다.

지지통신은 복수의 미·일 정부 관계자에 따르면 일본 정부는 다카이치 사나에 총리와 트럼프 대통령 간 정상회담을 통해 중·일관계와 대만 문제에 대한 인식을 공유하려는 차원에서 이런 제안을 했다고 전했다.

다만 미국 정부는 답변을 미루는 상태이며 트럼프 대통령의 방일이 결정되더라도 임박한 시점에 이뤄질 것이라고 일본 정부 관계자는 전했다. 일본 정부는 트럼프 대통령이 방일을 보류할 경우 양국 정상 간 전화 회담을 모색한다는 방침이다.

일본 정부는 트럼프 정부가 중국에 접근하면서 중국의 지역 패권을 인정하는 듯한 모습을 나타내는 데 경계감을 보여왔다. 지난 3월18~20일 다카이치 총리가 트럼프 대통령과 정상회담을 한 방미 일정은 일본 정부가 중·일 갈등 상황에서 미·일 양국 간 대중 정책을 조율하기 위해 적극적으로 요청해 성사됐다.

그러나 애초 3월 말쯤으로 언급되던 트럼프 대통령의 방중 일정이 연기된 데다, 갑자기 발발한 이란 전쟁이 핵심 쟁점으로 떠오르는 바람에 당시 정상회담은 애초 일본 정부 의도와는 다른 방향으로 흘렀다는 평가가 나왔다. 트럼프 대통령은 오는 14~15일 중국에 방문해 시진핑 중국 국가주석과 회담할 예정이다.

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