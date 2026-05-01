“한국 의사 16%는 ‘주 7일 근무’···전공의, 평균 주 6.3일 일해” 의협 보고서

주 5일 근무자는 24.5%에 그쳐 “의사 수 절대적 부족 아냐” 주장

한국 의사의 70% 이상이 주 6일 이상 근무한다는 조사 결과가 나왔다.

1일 대한의사협회 의료정책연구원이 발표한 ‘한국 의사 근무 시간’ 보고서에 따르면, 전국 의사 1378명을 대상으로 지난해 9∼10월 실시한 조사에서 2023년 기준 응답자의 71.6%가 주 6일 이상 근무한다고 답했다. 구체적으로는 주 6일 근무가 55.0%, 주 7일 근무가 16.6%였다. 주 5일 근무자는 24.5%, 주 4일 이하 근무자는 3.8%에 그쳤다. 전체 응답자의 평균 근무 일수는 주 5.8일이었다.

직역별로 보면 전공의(인턴)가 주 6.3일로 근무 일수가 가장 길었고, 개원의가 주 6.0일로 뒤를 이었다. 연령별로는 24∼29세 의사가 주 6.1일로 가장 길었으며, 연령이 높아질수록 근무 일수는 줄어 70세 이상은 주 5.5일로 가장 짧았다.

진료과목별로는 외과계 의사가 주 5.9일로 내과계와 일반과(각 5.8일)보다 근무 일수가 많았다. 근무 기관별로는 상급종합병원이 주 6.1일로 가장 길었고, 종합병원과 의원은 각각 5.8일, 병원은 5.6일이었다.

주말 근무 여부를 보면 토요일 근무자는 전체의 79.7%, 일요일 근무자는 19.8%였다. 특히 개원의의 95.9%가 토요일에 근무했다. 전공의의 경우 일요일 근무 비율이 55.1%, 공휴일 근무 비율이 80.3%로 휴일 근무 비중이 높았다.

의사의 연평균 근무 일수는 292.8일, 월평균 근무 일수는 24.4일이었다. 전공의가 연 308.5일로 가장 길었고, 개원의는 연 300.1일이었다. 공중보건의사(262.5일), 군의관(263.3일), 봉직의(286.5일) 등은 상대적으로 근무 일수가 적었다.

외래 진료 의사의 하루 평균 진료 환자 수는 52.2명, 수술 의사의 하루 평균 수술 건수는 4.3건으로 집계됐다.

의협은 이 같은 장시간 근무 통계를 토대로 “의사 수가 절대적으로 부족한 것이 아니다”라고 주장했다. 보고서는 “한국 의사의 연간 근무 시간은 연 2302.6시간으로 한국 일반 근로자(1872시간), OECD 일반 근로자(1719시간)보다 길다”며 “의사 인력이 절대적으로 부족하다고 단정하기에 앞서, 기존 인력 추계 연구가 의료 현장의 실질적 노동 투입량을 현실과 다르게 과소평가해 왔음을 보여준다”고 했다.