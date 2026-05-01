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본문 요약

충북도가 장애인의 자발적인 건강 관리와 사회 참여를 유도하기 위한 '장애인 더 건강소득 지원 사업'을 시행해 눈길을 끌고 있다.

충북도는 지난 3월부터 도내 500명의 장애인을 대상으로 장애인 더 건강소득 지원 사업을 진행하고 있다고 1일 밝혔다.

오는 12월까지 진행되는 이번 사업은 장애인 스스로 건강 목표를 설정하고 실천할 때 소득으로 보상하는 새로운 형태의 참여형 복지 모델이다.

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충북도, 전국 최초 장애인 더 건강소득 지원 사업 ‘화제’

입력 2026.05.01 10:51

  • 이삭 기자

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충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도가 장애인의 자발적인 건강 관리와 사회 참여를 유도하기 위한 ‘장애인 더 건강소득 지원 사업’을 시행해 눈길을 끌고 있다.

충북도는 지난 3월부터 도내 500명의 장애인을 대상으로 장애인 더 건강소득 지원 사업을 진행하고 있다고 1일 밝혔다.

오는 12월까지 진행되는 이번 사업은 장애인 스스로 건강 목표를 설정하고 실천할 때 소득으로 보상하는 새로운 형태의 참여형 복지 모델이다.

사업 대상은 청주, 충주, 증평, 괴산, 음성, 영동 등 6개 시군에 거주하는 18세 이상 저소득층 중증장애인이다.

스마트폰을 소유하고 활용할 수 있는 장애인연금 수급자가 우선 선정되며, 거주·요양 등의 서비스를 받고 있는 시설 수급자는 제외된다.

참여자는 신체활동과 사회활동 두 가지 기준을 모두 충족하면 매월 5만 원의 건강소득을 지원받을 수 있다.

신체활동은 걷기, 휠체어 타기, 팔 들어 올리기, 고무밴드 당기기 등 스스로 선택한 활동을 월 12회, 회당 30분 이상 꾸준히 수행해야 한다. 복지관 행사 참여, 건강관리 동영상 시청 등 협력 기관에서 제시하는 사회활동 과제도 매월 50% 이상 완수해야 한다.

하지만 3개월 연속으로 목표를 달성하지 못하면 사업 대상에서 제외된다.

충북도는 혜택을 받을 수 있는 최대 참여 기간은 24개월로 제한해 더 많은 장애인에게 참여 기회를 제공할 방침이다.

우영미 충북도 장애인복지과장은 “이번 사업은 장애인이 일상 속에서 스스로 건강을 관리하고 다양한 사회활동을 지원하는 것”이라며 “장애인의 신체활동을 통한 육체적·정신적 건강증진과 자기 주도적 목표 설정·달성 및 사회참여 활동을 통해 자존감 향상에 큰 도움이 될 것으로 보고 있다”고 말했다.

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