정당 지지도, 민주당 46%·국힘 21%

이재명 대통령의 국정 지지율이 64%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 1일 발표됐다. 한 주 전보다 3%포인트 하락했다. 6·3 지방선거에서는 여당 승리를 기대한다는 응답이 46%로 야당 승리(30%) 응답을 앞선 것으로 나타났다.

한국갤럽이 지난달 28~30일 전국 만18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 64%로 집계됐다. 지난주 67%로 최고치를 찍고 3%포인트 하락한 수치다. 부정 평가는 26%로 지난주 조사보다 1%포인트 올랐다. 의견 유보는 10%였다.

긍정 평가 이유로는 ‘외교’와 ‘경제·민생’이 각각 17%로 가장 많았다. 이어 ‘전반적으로 잘한다.’(10%), ‘직무 능력·유능함’(8%), ‘소통’(6%), ‘서민 정책·복지’(4%) 등 순이었다. 부정 평가 이유로는 ‘과도한 복지·민생지원금’ 응답이 15%로 가장 많았다. ‘경제·민생·고환율’(13%), ‘외교’(9%), ‘부동산 정책’(7%), ‘국고 낭비·추경·재정 확대’(6%) 등이 뒤를 이었다.

6·3 지방선거에서 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 46%, ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 30%로 나타났다. 두 응답 격차는 16%포인트로 오차 범위 밖이다. 두 응답 간 격차는 지난해 10월 3%포인트에서 올해 1월 10%포인트, 3월 이후 평균 17%포인트로 커졌다.

정치 성향별로 보면 진보층의 82%가 여당 승리를, 보수층의 63%가 야당 승리를 기대했다. 중도층은 51%가 여당 승리를, 23%가 야당 승리를 바란다고 답했다. 4명 중 1명(24%)은 의견을 유보했다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이었다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 27%다.

이번 조사는 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.