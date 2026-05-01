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하루키 아성 깰까···‘프로젝트 헤일메리’ 6주 연속 베스트셀러 1위·김애란 소설 역주행 지속

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본문 요약

동명 영화의 원작 소설이기도 한 앤디 위어의 SF 소설 <프로젝트 헤일메리>가 6주 연속 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.

최근 TV 인터뷰 프로그램에 처음으로 출연한 소설가 김애란의 작품이 독자들의 관심을 받고 있다.

교보문고가 24일 발표한 4월 셋째 주 베스트셀러 순위에서 김애란 작가가 지난해 발표한 <안녕이라 그랬어>가 29계단 상승한 종합 11위에 올랐고, 2017년에 나온 <바깥은 여름>도 한국소설 분야 19위에 진입했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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하루키 아성 깰까···‘프로젝트 헤일메리’ 6주 연속 베스트셀러 1위·김애란 소설 역주행 지속

입력 2026.05.01 11:17

영화 <프로젝트 헤일메리>의 한 장면(왼쪽)과 소설 <프로젝트 헤일메리> 표지. 소니픽서츠·RH코리아

영화 <프로젝트 헤일메리>의 한 장면(왼쪽)과 소설 <프로젝트 헤일메리> 표지. 소니픽서츠·RH코리아

동명 영화의 원작 소설이기도 한 앤디 위어의 SF 소설 <프로젝트 헤일메리>가 6주 연속 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.

30일 교보문고가 발표한 4월 넷째 주 베스트셀러 순위에 따르면 <프로젝트 헤일메리>가 1위를 차지했다. 한국 소설 강세가 이어지는 가운데 외국 소설로는 이례적으로 장기간 인기를 얻고 있다.

2014년 8주 연속 1위를 기록한 무라카미 하루키의 <여자가 없는 남자들> 이후 외국 소설로는 최장 1위 기록이다.

<프로젝트 헤일메리>는 <마션>, <아르테미스> 등 앤디 위어의 우주 3부작 가운데 하나로, 이를 원작으로 한 동명 영화도 개봉해 인기를 끌었다.

지난 15일 MBC <손석희의 질문들>에 출연해 인간한테 있고, AI엔 없는 것을 “망설임”이라고 말해 화제가 된 소설가 김애란의 소설도 역주행을 이어갔다. 지난해 출간한 소설집 <안녕이라 그랬어>는 지난주에 이어 종합 11위에, 2017년에 나온 김애란의 <바깥은 여름>은 한국 소설 18위에 올랐다.

<다크 심리학 2>는 남성 독자들의 호응을 얻으며 출간과 동시에 종합 3위로 진입했다.

MBC <손석희의 질문들>에 출연한 김애란 작가. MBC 제공

MBC <손석희의 질문들>에 출연한 김애란 작가. MBC 제공

■교보문고 4월 4주차 베스트셀러 순위(4월 22일∼28일 판매 기준)

1. 프로젝트 헤일메리(앤디 위어·알에이치코리아)
2. 안녕이라 그랬어(김애란·문학동네)
3. 다크 심리학2(다크 사이드 프로젝트·어센딩)
4. 제17회 젊은작가상 수상작품집(김채원·문학동네)
5. 인생을 위한 최소한의 생각(신영준·상상스퀘어)
6. 괴테는 모든 것을 말했다(스즈키 유이·리프)
7. 자몽살구클럽(한로로·어센틱)
8. 무례한 세상에서 나를 지키는 법(발타자르 그라시안·논픽션)
9. 부처님 말씀대로 살아보니(토니 페르난도·윌마)
10. 완벽한 원시인(자청·필로틱)


‘TV 첫 출연’ 김애란 작가 소설들, 베스트셀러 순위 ‘껑충’

최근 TV 인터뷰 프로그램에 처음으로 출연한 소설가 김애란의 작품이 독자들의 관심을 받고 있다. 교보문고가 24일 발표한 4월 셋째 주 베스트셀러 순위에서 김애란 작가가 지난해 발표한 <안녕이라 그랬어>가 29계단 상승한 종합 11위에 올랐고, 2017년에 나온 <바깥은 여름>도 한국소설 분야 19위에 진입했다. 예스24에서도 <안녕이라 그랬어>가 종...

https://www.khan.co.kr/article/202604240944001

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