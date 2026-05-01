“어린이날, 서울대공원 동물원에서 생태보전 배워요”

서울대공원은 오는 5일 어린이날을 맞아 서울동물원 일대에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 기념행사 ‘함께해요! 대공원’을 연다고 1일 밝혔다.

서울대공원은 어린이들이 동물복지와 생태보전의 의미를 자연스럽게 배울 수 있도록 다양한 체험과 공연 프로그램을 마련했다. 지구환경과 동물 관련 어린이 뮤지컬, 과학 커뮤니케이터가 진행하는 참여형 강연 등이 아이들의 호기심을 자극한다.

5일 정오부터 오후 5시까지 동물원 정문 광장 인근에서는 멸종위기동물 페이스페인팅, 동물 가면 만들기, 인생네컷 사진촬영, 키링 만들기, 볼펜 꾸미기 등 동물을 소재로 한 체험 프로그램이 진행된다. 서울시 상징 캐릭터인 해치 인형탈과 삐에로가 동물원 곳곳을 누빈다.

오후 1~3시 북문 반도지 야외무대에서는 매직벌룬쇼부터 환경 뮤지컬 ‘DEAR. 지구’, 과학 강연 ‘뼈다귀 탐정단’, 팝페라팀의 애니메이션 노래 메들리 공연까지 어린이 맞춤형 공연이 이어진다. 오후 3시반부터 동행라운지 뒤뜰에선 장기자랑과 추억의 게임을 함께 즐기는 가족 운동회가 열린다.

이날 13세 미만 어린이와 65세 이상 어르신은 서울동물원에 무료로 입장할 수 있다. 행사 내 모든 프로그램 참가비는 무료다.

체험 프로그램은 현장에서 선착순 접수를 받아 진행한다. 가족 운동회는 사전 및 현장 접수를 통해 참여할 수 있다. 공연과 강연은 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

자세한 내용은 서울대공원 홈페이지를 확인하면 된다. 대공원은 많은 인파가 예상되는 만큼 대중교통 이용을 권장했다.

박진순 서울대공원장은 “어린이날을 맞아 가족 모두가 동물과 자연의 소중함을 쉽고 즐겁게 체험할 수 있도록 행사를 준비했다”며 “포근한 봄빛 속에서 소중한 추억을 만들어 보시길 바란다”고 말했다.