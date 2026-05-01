부산서 다세대주택 공동거주자 흉기 살해 혐의 60대 검거

부산 북부경찰서는 다세대 주택 공동 거주자를 살해한 혐의(살인)로 60대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 1일 밝혔다.

A씨는 지난달 30일 오후 6시 5분쯤 한 다세대주택에 사는 60대 남성 B씨와 대화하다가 소지하고 있던 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

경찰은 두 사람이 공동 관리비 문제로 자주 다투었다는 사실을 파악했으며, A씨와 목격자 등을 상대로 사건 경위를 조사하고 있다.