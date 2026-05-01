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청주시, ‘임대농업기계 운반서비스’로 농업인 부담 줄인다

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본문 요약

충북 청주시는 농기계 운송 수단이 없는 농업인들을 위해 '임대농업기계 운반서비스'를 확대 운영한다고 1일 밝혔다.

또 '농기계 임대사업 누리집'을 통한 온라인 예약 서비스도 운영하고 있다.

청주시 관계자는 "운반서비스는 적기 영농 달성과 농가 경영비 절감에 필수적인 사업"이라며 "앞으로도 농업인이 체감할 수 있는 스마트한 농기계 임대 환경을 지속해서 조성해 나가겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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청주시, ‘임대농업기계 운반서비스’로 농업인 부담 줄인다

입력 2026.05.01 11:44

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

충북 청주시는 농기계 운송 수단이 없는 농업인들을 위해 ‘임대농업기계 운반서비스’를 확대 운영한다고 1일 밝혔다.

청주시의 농기계 운반서비스는 농업인들의 호응이 좋은 정책 중 하나다. 2022년 1897건, 2023년 2107건, 2024년 2854건으로 꾸준히 늘고 있다.

시는 농업인들의 의견을 반영해 반영해 올해 사업 예산을 총 4억 5150만 원으로 편성하고 지원 횟수를 대폭 늘리기로 했다.

이 서비스는 운반 차량이 없거나 승용형 밴·탑차 등 부적합한 차량을 소유해 안전사고 위험에 노출된 농업인을 대상으로 한다. 지원 대상 기종은 관리기, 굴착기, 트랙터, 콤바인 등 엔진이 부착된 농기계 580여 대다.

전문 운송업체가 농지 인근까지 직접 배달해 주기 때문에 고령·여성 농업인의 불편을 해소함과 동시에, 농기계 상·하차 시 발생할 수 있는 안전사고를 예방하는 효과가 크다는 게 청주시의 설명이다.

농가의 경제적 부담을 덜기 위해 이용료의 80%는 시가 보조한다. 왕복 기준 농가 자부담금은 1t 소형 차량 3만 원, 3.5t 중형 차량 4만 원, 5t 대형 차량 5만 원이다.

청주시는 이용 편의성도 한층 강화했다. 서비스 신청은 청주지역 9개 농기계 임대사업소에 전화나 방문으로 가능하다. 또 ‘농기계 임대사업 누리집’을 통한 온라인 예약 서비스도 운영하고 있다.

청주시 관계자는 “운반서비스는 적기 영농 달성과 농가 경영비 절감에 필수적인 사업”이라며 “앞으로도 농업인이 체감할 수 있는 스마트한 농기계 임대 환경을 지속해서 조성해 나가겠다”고 말했다.

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