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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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토요일에도 무료로 AI 배운다···서울AI스마트시티센터 운영 확대

입력 2026.05.01 11:45

서울AI스마트시티센터의 주말 교육 시범 운영 모습. 서울AI재단 제공

서울AI스마트시티센터의 주말 교육 시범 운영 모습. 서울AI재단 제공

서울AI재단은 시민 누구나 인공지능(AI)을 쉽게 배우고 체험할 수 있도록 토요일에도 서울AI스마트시티센터를 운영한다고 1일 밝혔다.

서울 마포구 상암동에 있는 서울AI스마트시티센터는 가족, 소상공인, 직장인, 취업준비생, 청소년 등 다양한 시민 수요를 반영한 주말 교육을 진행한다. AI 활용 역량을 높이는 실습형 교육 위주로 운영한다.

가족 대상 프로그램으로는 카드 코딩으로 배우는 컴퓨팅 사고력 기초 교육인 ‘지니봇과 놀자’와 AI로 동화를 만드는 ‘북(BOOK)적북적 우리가족 AI 동화’ 등이 있다. 소상공인·직장인·취업 준비생을 위한 과정은 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작과 마케팅 실습 중심이다.

청소년을 대상으로는 AI에 대한 이해를 토대로 문제 해결 능력을 키우는 사고력 프로그램을 진행할 계획이다. 학부모를 위한 ‘AI 시대 자녀 교육 강의’도 운영한다.

AI 시대의 로봇 윤리, 비전공자의 AI 시대 창업 도전, AI 시대 교육의 변화 등을 주제로 시민과 전문가가 소통하는 ‘AI 오픈포럼’도 연다.

서울AI스마트시티센터의 주말 프로그램은 서울 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 참가 신청은 신청 전용 화면(notion.so/AI-34549cc567f880078c5dfa02d5a36445)에서 하면 된다.

김만기 서울AI재단 이사장은 “앞으로도 시민들이 서울시 공공 공간에서 AI 기술의 변화를 체험하며 AI 일상화 속도를 높여 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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