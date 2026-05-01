“오늘부터 항공사 유류할증료 지난달 대비 2배 오른다”

중동전쟁 여파로 국제 유가가 고공 행진하면서 항공권의 유류할증료가 전달보다 2배나 오른다. 항공사들은 채산성이 낮은 노선을 중심으로 운항 축소 규모를 확대하는 분위기다.

1일 항공업계에 따르면 이날부터 발권하는 5월 항공권의 유류할증료는 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 적용된다.

2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이후 33단계가 적용된 것은 이번이 처음이다. 중동 전쟁 장기화로 지난달 18단계에서 한 달 만에 15단계나 뛰었다.

유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 유류할증료 단계를 기반으로 항공사가 자체 조정을 거쳐 월별로 책정·부과하고 있다.

대한항공은 5월 한달간 편도 기준 운항거리에 따라 최소 7만5000원에서 최대 56만4000원의 유류할증료를 부과한다. 지난달(4만2000∼30만3000원)에 비해 1.8∼1.9배 오른 수준이다.

비교적 운항 거리가 가장 짧은 후쿠오카, 칭다오 노선 등에는 7만5000원이, 가장 먼 뉴욕, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 노선 등에는 56만4000원이 붙는다.

아시아나항공의 이번 달 국제선 유류할증료도 편도 기준 8만5400원∼47만6200원으로 지난달(4만3900원∼25만1900원) 대비 2배가량 올랐다.

국내 1위 저비용항공사(LCC)인 제주항공은 한국발 국제선 항공권에 편도 기준 52∼126달러의 유류할증료를 부과한다. 지난달에는 29∼68달러 수준이었다.

유류할증료 급등으로 여행객들의 가격 부담이 커지고 있지만 항공사들도 걱정스럽기는 마찬가지다. 최고단계인 33단계까지 유류 할증료가 올랐다고 하지만 항공사들의 유가 부담을 상쇄할 정도는 아니어서다.

실제 한 LCC의 경우 지난달 기준 유류비 부담이 전월 대비 120%, 전년 대비 130% 증가해 유류 할증료만으로는 부담을 절반밖에 충당할 수 없는 것으로 전해졌다.

때문에 수익성 악화를 면치 못하는 항공사들은 채산성이 낮은 노선을 중심으로 운항 축소 규모를 확대하고 있다.

아시아나항공은 당초 이번 달 국제선 3개 노선에서 총 8회 항공편 운항을 줄일 계획이었으나 최근 규모를 13회까지 줄였다. 진에어는 지난달 8개 노선에서 왕복 기준 45편을 비운항한 데 이어 이번 달에는 14개 노선에서 131편을 운항하지 않기로 했다.

중장거리 노선에서 주로 운항하는 에어프레미아는 오는 7월 총 22편을 운항하지 않기로 결정했다. 인천∼다낭 8편, 로스앤젤레스(LA) 6편, 샌프란시스코·호놀룰루 각 4편이 뜨지 않는다.

대한항공은 현재 비운항을 검토하지 않고 있지만 상황을 예의주시하고 있다.

항공업계 관계자는 “비상 경영체제로 전환해 비필수적인 운영 비용 집행을 줄이는 등 비용 절감 계획을 단계별로 시행하고 있다”고 말했다.