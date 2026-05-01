창간 80주년 경향신문

백화점서 흉기 휘두른 40대 구속영장 신청···“다투다 화나서 그랬다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대전의 한 백화점 식당가에서 20대 여성에게 흉기를 휘두른 40대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

경찰은 병원에서 치료 중인 B씨의 상태가 안정되는대로 피해자 조사를 통해 A씨의 진술 내용과 범행 당시 상황 등을 추가 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 "두 사람 사이에 과거 데이트 폭력이나 스토킹 같은 범죄 신고 이력은 없고, 과거 연인 사이었다는 것도 아직은 피의자의 일방적 진술"이라며 "추후 피해자 조사를 통해 두 사람의 정확한 관계 등을 확인하고, 범행 동기에 대해서도 추가 조사할 예정"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

백화점서 흉기 휘두른 40대 구속영장 신청···“다투다 화나서 그랬다”

입력 2026.05.01 11:46

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰이 지난달 30일 대전 서구 한 백화점 식당가에서 발생한 흉기 난동 사건과 관련해 현장을 조사하고 있다. 연합뉴스

경찰이 지난달 30일 대전 서구 한 백화점 식당가에서 발생한 흉기 난동 사건과 관련해 현장을 조사하고 있다. 연합뉴스

대전의 한 백화점 식당가에서 20대 여성에게 흉기를 휘두른 40대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

대전 둔산경찰서는 1일 살인미수 혐의로 40대 남성 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 5시55분쯤 대전 서구 둔산동 한 백화점 지하 2층 식당가에서 20대 여성 B씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다.

A씨는 범행 직후 백화점 보안요원에게 제압당한 뒤 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

A씨와 B씨는 백화점 식당가에 입점해 있는 서로 다른 업체에서 일하던 직원들로 파악됐다.

범행 직전 두 사람이 말다툼을 벌인 후 A씨가 자신이 일하던 식당에서 흉기를 가져와 B씨에게 휘두른 것으로 조사됐다.

B씨는 이 사건으로 팔과 다리 등을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰에 “B씨와 과거에 사귀다 헤어진 사이로 말다툼을 하다가 순간적으로 화가 나서 우발적으로 범행 했다”는 취지의 진술을 했다.

경찰은 병원에서 치료 중인 B씨의 상태가 안정되는대로 피해자 조사를 통해 A씨의 진술 내용과 범행 당시 상황 등을 추가 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “두 사람 사이에 과거 데이트 폭력이나 스토킹 같은 범죄 신고 이력은 없고, 과거 연인 사이었다는 것도 아직은 피의자의 일방적 진술”이라며 “추후 피해자 조사를 통해 두 사람의 정확한 관계 등을 확인하고, 범행 동기에 대해서도 추가 조사할 예정”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글