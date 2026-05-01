해상 봉쇄로 복잡해진 트럼프 방중 계획···“이란전쟁 파급효과 의제 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 유지하겠다고 밝힌 상황에서 이달 중순 예정된 미·중 정상회담 주요 의제는 이란 전쟁의 파급 효과가 될 수밖에 없을 것이란 전망이 나왔다. 트럼프 대통령이 방중 일정을 연기할 때 전쟁이 곧 끝날 것이라 확신한 것은 빗나갔고, 백악관 관계자들은 이제 전쟁을 치르는 와중에 중국에 어떤 접근법을 택해야 하는지 고심에 빠졌다는 것이다.

뉴욕타임스(NYT)는 30일(현지시간) “이란이 자신의 요구에 굴복할 때까지 봉쇄를 유지하겠다는 트럼프 대통령의 선언으로 2주 후 그가 베이징에 도착할 때까지 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태로 남아있을 가능성이 거의 확실해졌다”며 미·중 정상회담에서는 시진핑 중국 국가주석이 ‘불필요하다’라고 밝혀온 이란 전쟁에 관한 논의가 테이블에 오르게 될 것이라고 보도했다.

트럼프 대통령의 대이란 해상 봉쇄 유지 조치는 호르무즈 항행 자유화를 여러 차례 언급해 온 시진핑 주석의 입장과 배치된다. 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 겸 총리와 지난달 20일 통화하며 “호르무즈 해협은 정상적 항행이 가능하도록 개방돼야 한다”고 말한 바 있다.

트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상이 진전되지 못하자 “봉쇄가 폭격보다 더 효과적”이라며 이란 경제 고사작전에 나선 만큼, 이 문제를 두고 시 주석과 논의하게 될 가능성이 크다. 이는 트럼프 대통령이 6주 전 중국 방문을 연기했을 때 피하려고 했던 바로 그 상황이라고 NYT는 평가했다.

NYT는 미·중 정상회담을 앞둔 2주 동안 미국과 이란 간 분쟁에서 중국이 결정적인 역할을 할 수도 있다고 내다봤다. 트럼프 정부 당국자들은 이란과 우호 관계를 유지해온 중국이 압력을 가한다면 이란의 양보를 끌어낼 수도 있다고 보고 있다는 것이다. 실제 중국은 미·이란의 휴전 협상에도 관여한 것으로 알려졌다.

NYT는 “미국과 이란의 협상이 다시 교착 상태에 빠진 가운데 여러 관계자와 전문가들은 중국이 지속적인 평화, 또는 적어도 중요한 해상 통로를 재개방할 길을 모색하는 기회를 만들 수도 있다고 말한다”고 전했다.