전남 봄철 산불 70% 줄었다···“현장 중심 대응 성과”

전남지역 봄철 산불이 지난해보다 70% 가까이 줄어든 것으로 나타났다.

전남도는 대형산불 특별대책기간인 지난 3월14일부터 4월19일까지 도내에서 산불 5건이 발생했다고 1일 밝혔다. 지난해 같은 기간 16건보다 11건 감소한 수치다.

전남도는 산불현장 도 지원관제, 전남산애감시원 운영, 주말·공휴일 기동단속 등 현장 중심 예방·대응이 효과를 낸 것으로 분석했다.

전남산애감시원은 22개 시군 297개 읍면동에서 1003명이 활동하고 있다. 이들은 특별대책기간 불법소각 행위 191건을 신고해 산불 발생 요인을 줄이는 데 기여했다.

전남도는 청명·한식 전후 실국장 중심의 시군 행정지원담당관제를 운영하고, 주말과 공휴일에는 산불 취약지역을 집중 점검했다. 불법소각 행위에 대해서는 단속과 계도를 병행했다.

산불 발생 때는 도 지원관을 시군 통합지휘본부에 보내 초기 진화를 지원했다. 전남도는 산림청, 시군, 경찰, 소방 등 관계기관과 협력 체계를 유지하며 봄철 산불 조심 기간이 끝날 때까지 대응을 이어갈 방침이다.

김정섭 전남도 환경산림국장은 “산불 감소는 현장 중심 예방과 대응의 성과”라며 “봄철 산불 조심 기간이 종료될 때까지 긴장을 늦추지 않고 대응하겠다”고 말했다.