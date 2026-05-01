방치 땐 투석·이식 ‘만성신부전’··· 피로감·부종 오래간다면 검사받아야

초기 증상 뚜렷하지 않아 발견 늦어 고혈압·호흡곤란 등 증상 땐 의심을









피로감이나 몸이 붓는 증상은 일상에서 흔히 겪을 수 있지만 장기간 지속된다면 신장 기능이 저하될 때 나타나는 신호일 수 있어 주의가 필요하다. 전문가들은 만성신부전의 초기 증상이 뚜렷하지 않아 발견이 늦어지기 쉬운데, 치료 시기를 놓치면 투석이나 신장 이식이 필요한 단계까지 진행할 위험도 있다고 경고한다.

신장은 혈액 속 노폐물을 걸러내고 체내 수분과 전해질 균형을 유지하는 중요한 역할을 한다. 이런 기능이 점차 저하되면 만성신부전으로 이어질 수 있다. 만성신부전은 신장이 노폐물을 제대로 배출하지 못하고 기능이 점차 감소하는 질환으로, 한 번 저하된 신장 기능은 회복이 어렵다.

채승윤 가톨릭대교 인천성모병원 신장내과 교수는 “만성신부전은 초기 증상이 거의 없어 질환이 상당히 진행된 후에야 발견되는 경우가 많다”며 “신장 기능 저하가 의심되는 경우에는 조기에 검사를 통해 상태를 확인하는 것이 중요하다”고 말했다.

주된 원인은 연령에 따라 다르다. 소아에게 생기는 만성신부전은 선천성 신장 기형, 요로 폐쇄 등이 주요 원인으로 꼽히며, 성인에겐 당뇨병이 원인인 환자가 전체의 절반가량을 차지할 정도로 가장 흔하다. 이 밖에도 고혈압, 사구체신염, 다낭성 신장질환 등이 주요 원인으로 알려져 있다.

만성신부전은 전신에 다양한 증상을 유발할 수 있다. 초기에는 피로감이나 부종처럼 비교적 경미한 증상으로 시작하지만 이후 고혈압, 호흡곤란, 식욕 저하, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다. 또한 빈혈, 가려움증, 면역력 저하 등 여러 합병증이 동반되기도 한다.

진단은 혈액 검사와 소변 검사를 바탕으로 이뤄진다. 특히 사구체여과율이 기준치(60㎖/min/1.73㎡) 미만으로 떨어지거나, 정상 범위라도 단백뇨(알부민뇨) 등 신장 손상의 증거가 3개월 이상 지속될 경우 만성신부전으로 진단한다.

치료는 원인 질환 조절과 신장 기능 저하 속도를 늦추는 데 초점을 맞춘다. 당뇨병이나 고혈압이 있다면 우선 혈당과 혈압을 철저히 관리해야 한다. 최근에는 신장 보호 효과가 확인된 치료제들이 도입되고 있어 조기에 적극적인 약물치료를 시작해 신장 기능을 보존하기가 수월해졌다. 또한 저염·저단백 식단으로 신장 부담을 줄일 필요도 있다.

신장 기능이 크게 저하된 말기 단계에서는 혈액투석, 복막투석, 신장 이식 등 신대체요법이 필요하다. 혈액투석은 일정 간격으로 혈액을 체외로 순환시켜 노폐물을 제거하는 방법이고, 복막투석은 복강 내 복막을 이용해 체내에서 노폐물을 제거하는 치료다. 신장 이식은 기능이 소실된 신장을 대신할 수 있는 가장 근본적인 치료 방법이다. 이식이 성공적으로 이뤄질 경우 투석 없이 일상생활이 가능하고, 삶의 질과 생존율 향상에도 긍정적인 영향을 미친다. 최근에는 면역억제제의 발전으로 이식 성공률과 장기 생존율도 지속적으로 개선되고 있다. 다만 신장 이식은 공여자 확보와 면역학적 적합성 평가가 필요하고, 수술 후에는 거부반응을 막기 위한 지속적인 관리가 필요하다.

채승윤 교수는 “만성신부전은 단순히 식습관만으로 예방할 수 있는 질환은 아니지만, 주요 원인인 당뇨와 고혈압을 조기에 발견하고 식단 조절과 약물치료를 병행함으로써 투석 시기를 최대한 늦추거나 진행을 멈출 수 있다”며 “증상이 나타났을 때는 이미 상당히 진행된 경우가 많으므로 정기적인 소변 및 혈액 검사를 통해 신장 상태를 확인하는 것이 최선의 관리법”이라고 말했다.