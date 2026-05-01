보아스이비인후과 오재국 원장, 아태 갑상선 수술 학회서 학술 발표

보아스이비인후과 약수본원은 오재국 원장이 아시아·태평양 지역을 대표하는 갑상선 수술 학술대회에서 갑상선 수술 후 음성 재활의 중요성을 강조하는 학술 발표를 진행했다고 1일 밝혔다.

오 원장은 지난달 9~11일 싱가포르에서 열린 ‘제6회 아시아-태평양 갑상선수술학회(APTS 2026)’에서 ‘갑상선 수술 후 목소리 최적화를 위한 음성 재활’을 주제로 발표에 나섰다.

이번 학술 발표는 갑상선 수술 이후 발생할 수 있는 음성 변화와 그에 대한 체계적인 재활의 중요성을 다룬 것이 특징이다. 갑상선 수술은 비교적 안전한 수술로 알려졌지만, 성대 움직임에 관여하는 신경 손상 여부에 따라 환자의 삶의 질에 큰 영향을 미칠 수 있어 치료시 예민한 접근이 필요하다.

오 원장은 발표에서 수술 후 음성 문제를 크게 세 가지로 분류하고, 각각의 병태에 따른 맞춤형 치료 전략이 필요하다고 설명했다. 단순히 신경 손상 여부를 확인하는 데 그치지 않고, 음성 기능 전반을 평가해 재활 방향을 설정해야 한다는 점을 강조한 것이다.

특히 실제 임상 사례를 통해 치료 접근의 중요성을 구체적으로 제시했다. 사무직 40대 남성 환자와 무대 활동이 잦은 30대 여성 배우 환자 등의 사례를 비교하며, 동일한 수술 이후에도 직업적 음성 사용 환경에 따라 치료 목표와 재활 전략이 달라져야 한다고 설명했다. 이는 음성 치료가 단순 기능 회복을 넘어 ‘개인의 삶의 맥락’을 반영해야 한다는 점을 시사한다.

이번 발표가 포함된 세션에서는 음성 분석, 신경 모니터링, 성대 주입 성형술 등 갑상선 수술 후 음성 기능 회복을 위한 다양한 접근법이 함께 논의됐다. 이는 최근 갑상선 수술의 성공 기준이 단순 종양 제거를 넘어 ‘수술 후 삶의 질’로 확대되고 있음을 보여주는 흐름이다.

오재국 원장의 이번 발표는 국내 임상 경험을 바탕으로 수술 후 음성 관리의 중요성을 국제 학계에 공유했다는 점에서 의미가 크다. 특히 음성 재활을 치료의 필수 단계로 정립하려는 시도는 향후 갑상선 수술 환자 관리의 새로운 기준으로 이어질 가능성이 크다는 평가도 나왔다.