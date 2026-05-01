“올레 걷기부터 미술관 무료 입장까지” 어린이날 연휴 행사 제주 곳곳서 ‘다채’

노동절부터 어린이날까지 이어지는 징검다리 연휴를 맞아 제주 곳곳에서 가족 단위 방문객을 위한 축제와 공연, 체험 등의 다양한 행사가 펼쳐진다.

1일 제주도와 사단법인 제주올레에 따르면 ‘2026 제3회 펠롱펠롱(반짝반짝의 제주방언) 제주올레 글로벌 어린이 걷기 축제’가 2일부터 3일까지 이틀간 서귀포시 제주올레 8코스(약천사∼안덕청소년수련원)에서 열린다.

첫날인 2일은 약천사 잔디마당에서 출발해 파르나스 호텔까지 약 7.1㎞를, 둘째 날인 3일에는 예래생태공원에서 안덕청소년수련원까지 약 6.1㎞를 걷는다.

행사장과 코스 곳곳에서는 한·중·일 전통놀이 체험, 어린이 벼룩시장, 페이스 페인팅, 클린올레 체험 등이 진행된다. 사전 신청자에게는 공식 기념품이 제공된다. 신청 없이도 누구나 참여할 수 있다.

제주도립미술관은 5일 어린이날을 맞아 전관을 무료 개방한다. 제주문화예술재단은 5일 제주아트플랫폼, 예술공간 이아, 서귀포 꿈꾸는 예술터 등 재단 운영 3개 공간에서 ‘어린이날 아트페스타 온(ON)’을 개최한다.

제주아트플랫폼에서는 클레이 악기 만들어 연주하기, 몸으로 빛의 그림 그리기 등 신체와 감각을 활용한 참여형 프로그램이 운영된다. 예술공간 이아에서는 제주 감물 티코스터 만들기, 제주어 캘리그래피 파우치 만들기 등 제주 문화 기반 공예 프로그램이 진행된다. 서귀포 꿈꾸는 예술터에서는 오브제를 활용한 연극놀이, 나무 모빌 만들기 등 놀이와 예술이 결합된 체험형 프로그램을 선보인다.

재단은 “사전 예약 프로그램과 현장 예약 프로그램, 상시 참여형 프로그램을 병행 운영해 참여 편의를 높였다”고 말했다. 모든 프로그램은 무료로 참여할 수 있다.

에코랜드 테마파크에서는 1~5일 ‘오! 해피데이 숲속 기차 타고 슝슝’ 이벤트를 진행한다. 사랑의 장남감 나누기에 참여하거나 특별한 코스튬을 착용한 어린이는 입장료 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 이 기간 테마파크 곳곳에서 서커스와 버스킹, 벌룬쇼, 포토존 등이 운영된다.

아쿠아플라넷 제주는 5일 성인 보호자와 동반 입장하는 모든 어린이에게 무료 입장 혜택을 제공한다. 현장에서는 전문 아티스트가 그려주는 페이스페인팅과 풍선아트 프로그램도 운영된다. 이외에도 스누피가든, 제주신화월드 등에서 5월 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 행사가 열린다.

행정시별 행사도 이어진다. 제주시어린이집연합회는 5일 오전 애향운동장에서 ‘어린이 웃음꽃이 피었습니다’ 행사를 연다. 기념식 종료 후인 오전 10시 30분부터는 중앙 무대에서 레크리에이션과 게임 활동이 펼쳐지며, 애향운동장 트랙에 마련된 부스에서는 달팽이 체험, 종이피리 만들기 프로그램이 운영된다.

서귀포시어린이집연합회는 제주월드컵경기장에서, 서귀포시민연대는 칠십리시공원 어린이놀이터에서 각각 어린이날 행사를 연다.