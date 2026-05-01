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“되찾은 노동절, 원청교섭 쟁취하자”…대전서도 세계노동절대회

입력 2026.05.01 14:27

1일 대전시청 앞에서 세계노동절 대회를 마친 노동자들이 행진을 하고 있다. 이종섭 기자

1일 대전시청 앞에서 세계노동절 대회를 마친 노동자들이 행진을 하고 있다. 이종섭 기자

노동절이 첫 법정공휴일이 된 1일 대전에서도 세계노동절을 기념하는 집회가 열렸다.

민주노총 대전본부는 이날 대전시청 앞 도로에서 ‘열사정신 계승’과 ‘원청교섭 쟁취’ 등을 내걸고 ‘2026 세계노동절 대전대회’를 개최했다.

이날 노동절 대회에는 민주노총 대전본부 소속 12개 산별노조 조합원 등 경찰 추산 4000여명의 노동자들이 참여했다. 김율현 민주노총 대전본부장의 대회사로 시작된 이날 대회에서는 공공연대노조 등 원청교섭 투쟁사업장의 투쟁사와 청년 조합원들의 결의문 낭독, 노동자합창단의 공연 등이 이어졌다.

김 본부장은 대회사를 통해 “오늘은 63년만에 되찾은 노동절이며, 30년 전 오늘 민주노총 대전본부가 출범했다”며 “노동자의 단결과 투쟁으로 자랑스러운 이름을 되찾은 날이어서 우리의 마음이 더욱 아프고 힘이 든다”고 말했다.

이어 “3월10일 원청교섭이 법으로 보장됐지만, 원청교섭을 요구하던 노동자가 차량에 깔려 죽었다”면서 “오늘 노동절대회는 서광석 열사의 죽음이 헛되지 않도록 투쟁하겠다는 다짐과 약속을 하는 자리로, 투쟁으로 원청교섭과 노동기본권을 쟁취할 것”이라고 밝혔다.

이날 대회 이후 참가자들은 대전시청 주변 약 2㎞ 구간을 행진한 뒤 해산했다. 경찰은 이날 행사 안전과 교통 통제 등을 위해 기동대를 비롯한 경력 177명을 행사장 주변에 배치했다.

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