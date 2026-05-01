화물연대 “BGF는 책임 인정했는데 경찰은 회피···조합원 사망사고 사과하라”

경남경찰청장 파면 등 요구

민주노총 공공운수노조 화물연대본부는 1일 경남 창원시 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열고, 조합원 사망사고에 대한 경찰의 사과를 촉구했다.

화물연대는 “BGF는 전날 합의로 사측은 조합원 사망에 책임을 인정하고, 유족에게 사과를 표명했으나 경남경찰청은 여전히 책임을 회피하고 있다”고 말했다.

이들은 이어 “긴장이 극도로 고조된 파업 현장에서 경찰의 최우선 임무는 노동자와 시민의 생명을 보호하고 안전을 도모하는 것이지만, 당시 경찰은 정반대로 행동해 조합원이 목숨을 잃었다”고 말했다.

화물연대는 “경찰은 최종 책임자인 경남경찰청장을 파면하고, 숨진 유족 앞에 무릎을 꿇고 사과하라”고 말했다.

화물연대는 이날 회견 전 진주 CU진주물류센터 앞에서 숨진 조합원을 기리는 추모대회를 열기도 했다.

화물연대는 오후 3시쯤엔 진주 CU물류센터 앞에 노동절을 맞아 ‘세계노동절대회’를 개최할 예정이다.

민주노총 경남본부에 따르면 2500명이 이 자리에 참석해 숨진 화물연대 조합원을 추모하는 헌화·분향을 하고, 노동기본권 쟁취를 주제로 한 결의문 낭독 등 행사를 한다.

지난달 20일 오전 진주 CU 진주물류센터 앞 집회 현장에서 비조합원이 몰던 화물차가 조합원들을 쳐 조합원 1명이 숨지고, 2명이 다쳤다.

화물연대와 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 물류 자회사 BGF로지스는 교섭을 이어오다 지난달 30일 고용노동부 진주지청에서 조인식을 열고 단체합의서에 서명했다.

합의안에는 운송료 7％ 인상, 분기별 유급휴가 추가보장, 화물연대 활동 보장, 조합원이란 이유로 불이익한 처우를 하지 않는다는 내용이 담겼다.

숨진 조합원의 빈소는 유족 뜻에 따라 1일 전남 순천의 한 장례식장에 마련할 예정이며, 장례는 이날부터 삼일장으로 치러진다.

화물연대는 이번 장례를 ‘노동·시민사회장’으로 진행한다. 발인은 3일 엄수되며, 전남 광양에서 화장 절차가 진행될 것으로 알려졌다.