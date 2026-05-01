노동절에도···50대 태국인 노동자, 울진서 벌목 작업 중 낙하물에 맞아 심정지

1일 오전 11시 37분쯤 경북 울진군 울진읍 야산에서 벌목 작업을 하던 태국 국적 50대 노동자 A씨가 낙하물에 부딪혀 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

A씨는 산불이 난 야산에서 벌목 작업을 하던 중 낙하물에 부딪힌 것으로 알려졌다.

경찰은 작업 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.