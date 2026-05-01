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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표는 1일 정동영 통일부 장관의 행보를 겨냥해 "우리 아들딸들, 김주애 수령님 모시고 '남조선민주주의인민공화국'에 살아야 할지도 모른다"고 주장했다.

장 대표는 "이런 사람이 한때 민주당의 대통령 후보였다"면서 "이재명 대통령은 미국 내팽개치고 정동영 쉴드치기 바쁘다. 이재명과 민주당의 DNA에는 반미, 친북, 친중이 깊이 박혀있다"고 주장했다.

장 대표는 그러면서 "국민이 정신 바짝 차리고 심판해야 한다"며 "우리 아들딸들, 김주애 수령님 모시고 '남조선민주주의인민공화국'에 살아야 할지도 모른다"고 했다.

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장동혁 “김주애 수령님 모시고 ‘남조선민주주의인민공화국’ 살아야 할지도”···정동영에 공세

입력 2026.05.01 16:26

수정 2026.05.01 16:30

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  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“헌법보다 김정은 교시가 우선” 주장

장동혁 국민의힘 대표가 지난달 30일 국회에서 열린 소상공인연합회 전국동시지방선거 정책과제 전달식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 지난달 30일 국회에서 열린 소상공인연합회 전국동시지방선거 정책과제 전달식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 1일 정동영 통일부 장관의 행보를 겨냥해 “우리 아들딸들, 김주애 수령님 모시고 ‘남조선민주주의인민공화국’에 살아야 할지도 모른다”고 주장했다.

장 대표는 이날 페이스북에서 “통일은 폭력적, 안보는 숭미, 정 장관의 인식이 기가 막히다”며 이같이 밝혔다.

장 대표는 또 “(정 장관은) 북한을 ‘조선민주주의인민공화국’으로 부르고, 남북관계를 ‘한조관계’라고 부르자고 한다”며 “대한민국 헌법보다 김정은의 교시가 우선”이라고 주장했다.

장 대표는 “이런 사람이 한때 민주당의 대통령 후보였다”면서 “이재명 대통령은 미국 내팽개치고 정동영 쉴드치기 바쁘다. 이재명과 민주당의 DNA에는 반미, 친북, 친중이 깊이 박혀있다”고 주장했다.

장 대표는 그러면서 “국민이 정신 바짝 차리고 심판해야 한다”며 “우리 아들딸들, 김주애 수령님 모시고 ‘남조선민주주의인민공화국’에 살아야 할지도 모른다”고 했다.

정 장관은 지난달 30일 경기 파주 오두산통일전망대에서 열린 ‘통일부 제3기 2030청년자문단 발대식’에서 “통일이라는 이야기는 한편으로 굉장히 폭력적”이라고 말한 바 있다.

정 장관은 또 국민의힘이 미국의 대북 정보 공유 제한을 이유로 자신에 대한 해임건의안을 제출하자 “(국민의힘이) 말로는 안보 사안에 초당적으로 대처해야 한다면서 숭미주의가 너무 지나친 것 같다”고 했다. 통일부는 북한을 공식 국호인 조선민주주인민공화국으로 부르는 문제에 대한 공론화에 나서고 있다.

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