‘대학 교재의 종가’ 일군 장지익 형설출판사 회장 별세

전공별 대학 교재와 <KBS 한국어 능력시험> 교재를 펴낸 장지익(張志翊) 형설출판사 회장이 4월30일 오후 7시19분께 서울 여의도성모병원에서 별세했다고 유족이 1일 전했다. 향년 91세.
1934년 음력 12월18일 경북 칠곡(왜관)에서 태어난 고인은 대구공업중학교를 졸업한 뒤 출판계에 입문했다. 이후 1959년 서울 종로구 인사동에서 형설출판사를 설립해 본격적인 출판 활동을 시작했다. <일반화학>, <일반물리학> 등 대학 교재와 <법학개론>, <행정학개론> 등 수험서를 출판하며 사업을 확장했다. 대학 교재와 수험서, 학술서적 출판에서 두각을 나타내며 ‘대학 교재의 종가’라는 평가를 받았다.
또 한글학회와 협력해 < KBS 한국어능력시험>, <외국인을 위한 KBS 생활한국어> 교재를 펴냈고, 이를 토대로 ‘외국인을 위한 한국어능력시험’(KLT)을 만들었다. 2000년대에는 ‘형설EMJ’를 통해 이러닝(e-Learning)과 에듀테크 분야로 사업 영역을 넓혔다. 이 같은 공로로 국민훈장 동백장(2003), 대통령 표창, 서울특별시 문화상을 받았다.
유족은 부인 채계욱씨와 2남(장원혁 서울 조은플란트치과 원장·장진혁 형설EMJ 대표) 등이 있다. 빈소는 여의도성모병원 장례식장 3호실, 발인 3일 오전 7시. 02-3779-1924