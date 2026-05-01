‘대학 교재의 종가’ 일군 장지익 형설출판사 회장 별세

전공별 대학 교재와 교재를 펴낸 장지익 형설출판사 회장이 4월30일 오후 7시19분께 서울 여의도성모병원에서 별세했다고 유족이 1일 전했다.

<일반화학>, <일반물리학> 등 대학 교재와 <법학개론>, <행정학개론> 등 수험서를 출판하며 사업을 확장했다.

대학 교재와 수험서, 학술서적 출판에서 두각을 나타내며 '대학 교재의 종가'라는 평가를 받았다.