“노동자, 존엄 외치다 죽지 않는 세상 만들자” 수원역 앞에 1만명 운집

63년 만에 이름을 되찾은 노동절을 맞아 1일 경기 수원역 앞에 노동자 1만명이 모였다.

민주노총 경기도본부는 이날 수원역 앞에서 ‘2026 세계 노동절 경기대회’를 개최했다. 수원에서 노동절 대회가 열리는 것은 이번이 처음으로, 대회에는 주최 측 추산 1만여명(경찰 추산 6500명)이 참여했다.

대한건설협회 경기도회, 구도청오거리, 민주당 경기도당 등 각 거점에서 도보 행진을 시작한 노동자들은 오후 3시 수원역 앞에 모였다. 대회는 경남 진주 집회 현장에서 화물차에 치여 숨진 민주노총 공공운수노조 화물연대 소속 서광석 전남지역본부 지부장을 추모하는 것으로 시작했다.

김진희 민주노총 경기도본부 본부장은 “노동절이 63년만에 이름을 되찾고 법정공휴일이 되었다며 세상이 요란하다. 무언가 자꾸 달라졌다고들 한다”면서 “하지만 지금 이 자리에 모인 동지들의 가슴에는 여전히 검은 리본이 달려있다”고 했다.

이어 “우리가 바라는 세상은 거창한 것이 아니다”라며 “노동자가 존엄을 외치다가 죽임을 당하지 않는 세상이다. 노동절은 바로 그 당연한 세상을 만들겠다는 우리의 엄중한 약속”이라고 했다.

윤정욱 화물연대 서울경기지역본부 편의점지부 CU지회장은 ”이번 타결(BGF로지스-화물연대 협상)이 갖는 의미를 기억해야 한다“며 ”우리는 노동자이면서도 노동자로 인정받지 못해왔다. 개인사업자라는 이름 아래 단체교섭권도, 휴일도, 최소한의 권리도 없이 일했다“고 말했다.

이어 “노란봉투법 시행 이후 우리가 그 법이 보장한 권리를 실제로 쟁취해낸 것”이라며 “전국 수십만 특수고용 노동자들이 오늘 우리가 세운 이 선례를 딛고 일어설 것”이라고 밝혔다.