검찰, ‘조국 아들 명예훼손’ 강용석·김세의 기소

검찰이 조국 조국혁신당 대표의 아들에 대한 허위 사실을 퍼뜨린 혐의를 받는 강용석 변호사와 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표를 기소했다.

1일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장검사 신도욱)는 전날 강 변호사와 김 대표를 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 불구속 기소했다.

이들은 2019년 8월22일 가세연 유튜브 채널에서 조 대표 아들 조모씨가 여학생을 성희롱했고, 엄마인 정경심 교수가 사건을 무마했다는 취지로 주장했다.

이에 조 대표는 2020년 9월24일 “학폭을 당한 아픈 경험을 가진 아들을 오히려 ‘성희롱 가해자’라고 규정하며 명백한 허위 사실을 유포했다”다며 이들을 경찰에 고소했다. 조 대표는 당시 학교가 발급한 ‘학교폭력 피해사실 확인서’를 올리기도 했다.

경찰은 2022년 강 변호사 등을 기소 의견으로 검찰에 송치했으나 검찰이 보완수사를 요구하면서 추가 수사 끝에 2024년 1월 사건을 다시 검찰에 넘겼다.

검찰은 학교폭력심의대책위 회의록을 통해 조씨가 학교폭력 피해자였던 점을 확인한 것으로 전해졌다.

같은 혐의로 고소된 유튜버 김용호씨는 2023년 10월 사망해 공소권 없음으로 사건이 종결 처리됐다.