트럼프에 ‘찍힌’ 엔트로픽은 빼고···미 국방부, 주요 AI 기업과 기밀업무용 협약

미국 국방부가 앤트로픽을 제외하고 주요 인공지능(AI) 업체들과 기밀업무용 협약을 체결했다.

국방부는 1일(현지시간) 보도자료를 통해 스페이스X, 오픈AI, 구글, 엔비디아, 리플렉션, 마이크로소프트, 아마존웹서비스 등 7개 기업과 협약을 체결했다고 밝혔다.

국방부는 이 협약을 통해 “이들 기업의 첨단 AI 기술을 국방부 기밀 네트워크에 도입하고 합법적인 작전 수행에 활용하기로 했다”고 설명했다. 이어 “이번 협약으로 미군은 ‘AI 중신 전투 조직’으로 전환하는 과정을 가속화하고 모든 전장 영역에서 우리 전투 요원들의 의사 결정 우위를 유지하는 능력을 강화할 것”이라고 덧붙였다.

국방부는 특히 “AI 공급업체 종속을 방지하고 합동군에 장기적 유연성을 보장하는 아키텍처 구축을 지속할 것”이라고 강조했다.

앤트로픽의 ‘클로드’는 미군 기밀 시스템에서 사실상 유용하게 활용할 수 있는 AI 모델이지만, 앤트로픽이 클로드를 미국인을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 사용해서 안 된다고 주장하면서 국방부와의 갈등은 시작됐다.

국방부는 앤트로픽을 ‘국가안보에 대한 공급망 위험’ 기업으로 지정하고 트럼프 대통령은 정부 기관에서 엔트로픽 제품을 사용하지 말라는 지침을 내놓기도 했다. 앤트로픽은 이에 반발해 소송을 내는 등 양측의 갈등은 지속하고 있다. 피트 헤그세스 국방부 장관은 전날 미 상원 군사위원회 청문회에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)를 향해 “이념적 미치광이”라고 맹비난하기도 했다.

이날 국방부와 협약을 체결한 기업들은 자사 기술을 ‘모든 합법적 용도’에 국방부가 사용할 수 있도록 하는 데 동의했다고 뉴욕타임스(NYT)는 보도했다. NYT는 또한 국방부 관계자들이 이번 협약 체결으로 앤트로픽이 기존 입장을 철회하게 하는 데 압박을 줄 것으로 기대하고 있다고 전했다.