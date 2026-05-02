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본문 요약

정부가 중동 전쟁 장기화에 대응해 이란과 아랍에미리트연합, 쿠웨이트 등 중동 주요국에 특사를 잇달아 파견하며 외교적 대응에 나서고 있다.

외교부는 특사 파견을 계기로 중동 주요국과의 협력을 강화하고, 향후 중동 일대의 정세가 안정될 경우 주변국들과의 관계 확대 방안도 모색할 방침이다.

정부는 중동전쟁 발발 이후 한국 선박의 호르무즈 해협 통항 재개와 원유 확보 등 주요 국면마다 특사를 파견하며 적극적인 외교를 이어가고 있다.

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한국 정부, 특사 외교로 푸는 중동리스크…전쟁 대응 넘어 ‘포스트 정세’까지

입력 2026.05.02 08:02

  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란에 파견된 정병하 외교부 장관 특사가 지난달 22일(현지시간) 오후 테헤란에서 세예드 아바스 아락치 이란 외무장관과 면담하고 있다. 이란 외무부 제공. 연합뉴스.

이란에 파견된 정병하 외교부 장관 특사가 지난달 22일(현지시간) 오후 테헤란에서 세예드 아바스 아락치 이란 외무장관과 면담하고 있다. 이란 외무부 제공. 연합뉴스.

정부가 중동 전쟁 장기화에 대응해 이란과 아랍에미리트연합(UAE), 쿠웨이트 등 중동 주요국에 특사를 잇달아 파견하며 외교적 대응에 나서고 있다. 특사를 통한 단기 대응과 정부대표 파견을 통한 중장기 이슈 관리를 병행하는 한편 전쟁 이후 관계국들과의 협력 확대까지 염두에 둔 포석으로 풀이된다.

외교부는 지난 1일부터 오는 9일까지 문병준 전 주 사우디대사대리를 쿠웨이트, 바레인, 이라크에 외교장관 특사로 파견했다. 외교부는 특사 파견을 계기로 중동 주요국과의 협력을 강화하고, 향후 중동 일대의 정세가 안정될 경우 주변국들과의 관계 확대 방안도 모색할 방침이다.

정부는 중동전쟁 발발 이후 한국 선박의 호르무즈 해협 통항 재개와 원유 확보 등 주요 국면마다 특사를 파견하며 적극적인 외교를 이어가고 있다. 강훈식 대통령비서실장은 지난달 7일부터 14일까지 전략경제협력 대통령 특사로 사우디아라비아·오만·카자흐스탄·카타르 등 4개국을 순방하며 각국과 원유 수급 문제를 집중 논의했다. 그 결과 특사단은 4개국으로부터 원유 2억7300만 배럴과 나프타 210만t을 확보하는 성과를 거뒀다.

정부는 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 26척에 대한 통항 재개 문제를 해결하고자 정병하 극지협력대표를 지난 11일부터 약 보름간 외교장관 특사로 이란에 파견했다. 중동전쟁이 불거진 이후 이란에 특사를 파병한 국가는 한국이 유일하다.

외교부에 따르면, 정 특사와 만났던 아바스 아라그치 이란 외무장관도 한국이 특사를 파견하고 중동 전쟁 발발 이후 주이란대사관을 계속 유지하고 있는 점에 대해 높이 평가했다고 한다. 외교부는 이재명 대통령이 지시한 호르무즈 해협 내 한국 선박의 신속한 통과 목표에 따라 다자 차원의 협력을 지속하는 한편, 특사 파견이라는 양자적 접근 병행하는 외교를 추진하고 있다는 입장이다.

외교부는 특사 파견과 별도로 이란 전쟁과 기존 팔레스타인 분쟁 등 중동 전반의 평화 구상을 추진하기 위해 지난달 10일 중동평화 정부대표 직위를 신설하고, 이경철 아프가니스탄·파키스탄 특별대표를 해당 직위에 임명했다. 중동 정세에 지속적으로 대응하기 위해 해당 지역 근무 경험이 있는 대사급 외교관을 중용하는 등 중장기 현안 관리에도 나서려는 것으로 풀이된다.

외교부에 따르면 이 대표는 지난달 30일 칼레드 키아리 유엔 정무·평화구축국(DPPA) 중동·아태·유럽·중남미 담당 사무차장보와 화상으로 이스라엘·팔레스타인 문제 및 중동 전쟁 등을 논의했다. 이 대표는 다음주에는 유엔 중동평화과정 특별조정관 대행, 유럽연합(EU) 중동평화과정 특별대표 등과 화상 면담을 하고 중동지역 정세 및 주요 동향에 대한 의견도 교환할 예정이다.

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