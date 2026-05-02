홍삼, 뇌의 노화 막는 데도 효과

미국서 ‘홍삼 효능 연구’ 세미나 뇌 신경 보호·혈당 개선 등 확인 스트레스 지표도 유의미한 감소

홍삼이 뇌의 노화를 막아주고 혈당 개선에도 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 발표됐다.



KGC는 지난 20일(현지시간) 미국 미시시피주 옥스퍼드 콘퍼런스센터에서 열린 미 국립천연물연구원(NCNPR) 주관 국제천연물과학회에서 ‘최신 홍삼 효능 연구결과’라는 주제로 학술 세미나를 열었다고 밝혔다. 한국과 미국, 중국 등 세계 각국에서 온 연구자들은 이 자리에서 홍삼의 효능에 대해 과학적으로 입증한 최신 연구 결과를 발표했다.



미국 현지 연구자의 발표에선 홍삼이 뇌 신경을 보호해 항노화 효과를 보일 수 있다는 연구 결과가 제시됐다. 실험동물을 대상으로 홍삼의 유효성분이 뇌의 어느 위치로 이동해 어떻게 흡수되는지를 실시간으로 추적한 결과 관찰된 내용이다. 최학수 미 하버드대 의대 교수(포사이스 연구소 소속)는 “홍삼의 진세노사이드에 특수 형광 물질을 결합해 실험동물에 투여한 결과 진세노사이드가 혈뇌장벽을 통과해 뇌 신경 보호 및 항노화에 효과가 있다는 점을 과학적으로 확인했다”며 “향후 항노화 건강식품 및 치료제 개발 가능성이 있다”고 밝혔다.



국내 연구진은 홍삼이 혈당 감소 효과를 보일 수 있다는 연구를 소개했다. 조남한 아주대 의과대학 교수 연구팀은 당뇨병 전단계인 40세 이상 한국인 98명을 홍삼농축분말 섭취군과 위약 섭취 대조군으로 나눠 12주간 비교 분석했다. 그 결과, 홍삼 섭취군의 식후혈당은 대조군보다 11.3%, 공복혈당은 9.1% 감소한 것으로 나타났다. 인슐린 분비 및 작용 능력을 평가하는 지표도 홍삼 섭취군이 45.6% 더 높았다. 조 교수는 이 연구를 바탕으로 “홍삼추출물 분말이 공복혈당과 식후혈당을 조절하는 효과가 있다”고 밝혔다.



중국 연구진의 발표에선 홍삼이 전반적인 삶의 질 향상에 도움이 된다는 연구 결과도 나왔다. 홍삼이 수면의 질을 높이며 항산화 효과도 나타내 건강 유지에 일조한다는 내용이다. 탄홍승 중국 상하이교통대 교수는 “한족 900명 대상 임상연구 결과, 홍삼추출물이 말론디알데히드 등 산화 스트레스 지표들을 유의미하게 감소시키고 수면 시간 및 안정성을 향상시킨 것을 확인했다”고 발표했다.



국내외 연구에서 홍삼이 다양한 분야의 기능 개선에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과는 속속 나오고 있다. 식품의약품안전처로부터 공식 인정받은 기능성 항목은 면역력 증진, 혈소판 응집 억제를 통한 혈액 흐름 개선, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선, 갱년기 여성건강, 혈당 조절 등 7가지다. 최신 연구들에선 항바이러스와 항암, 치매 예방 및 인지기능 개선 등에도 효과를 보일 수 있다는 결과가 나온 바 있다.



이클라스 칸 국립천연물연구원장은 “이제는 미국에서도 홍삼이 몸에 좋은 건강식품이라는 점이 점점 알려지고 있다”면서 “이번 세미나를 통해 뇌 항노화, 혈당 개선 등 미국에서도 관심이 많은 분야에 대한 홍삼의 최신 효능 연구가 발표됐다는 점에서 매우 의미가 크다”고 말했다.

