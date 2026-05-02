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트럼프 “이란서 일찍 철수 안해…생각보다 유가 높지 않아”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 " 일찍 철수하지 않겠다. 그렇게 해서 3년 뒤에 문제가 발생하게 하지 않을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 미군의 공격으로 이란의 군대가 막대한 손실을 봤다는 사실을 들면서 "이게 경기였다면, 그들은 중단시켰을 것"이라고 했다.

미국 유가에 대해서는 "나는 실제보다 훨씬 더 높을 거라고 생각했다"며 "이 전쟁이 끝나자마자 폭락할 것"이라고 말했다.

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트럼프 “이란서 일찍 철수 안해…생각보다 유가 높지 않아”

입력 2026.05.02 10:13

  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 플로리다주의 대표적 은퇴자 거주 지역인 ‘더빌리지스’에서 열린 행사에서 손을 흔들고 있다. AFP연합뉴스.

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 플로리다주의 대표적 은퇴자 거주 지역인 ‘더빌리지스’에서 열린 행사에서 손을 흔들고 있다. AFP연합뉴스.

도널드 트럼프 미국 대통령은 “(이란에서) 일찍 철수하지 않겠다. 그렇게(조기 철수) 해서 3년 뒤에 문제가 발생하게 하지 않을 것”이라고 말했다.

연합뉴스에 따르면, 1일(현지시간) 트럼프 대통령은 이날 플로리다주의 대표적 은퇴자 거주 지역인 ‘더빌리지스’에서 한 연설에서 “우리는 이것을 제대로 마무리할 것”이라며 이같이 밝혔다.

이란과의 종전 협상이 지지부진하고 에너지 가격이 치솟는 상황에서도 이란 비핵화 합의가 제대로 아 되면 현재 중동지역에 배치된 미군을 철수시키지 않겠다는 뜻이다.

트럼프 대통령은 미군의 공격으로 이란의 군대가 막대한 손실을 봤다는 사실을 들면서 “이게 (격투) 경기였다면, 그들은 중단시켰을 것”이라고 했다. 미국 유가에 대해서는 “나는 실제보다 훨씬 더 높을 거라고 생각했다”며 “이 전쟁이 끝나자마자 폭락할 것”이라고 말했다.

그러면서 “나는 주식 시장이 25%는 떨어질 거라고 생각했고, 유가는 지금보다 훨씬 더 높을 거라고 생각했다”며 “내가 생각한 것만큼 높지 않고, 우리는 크게 이기고 있다”고 밝혔다.

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