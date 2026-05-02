미 국방부, 앤트로픽 빼고 오픈AI 등 7개 기업과 기밀 협약 체결

미국 국방부(전쟁부)가 첨단 인공지능(AI) 기술을 도입하기로 하면서 앤트로픽을 빼고 오픈AI·구글 등 다른 7개 기업과만 기밀 협약을 체결했다.

연합뉴스에 따르면, 국방부는 1일(현지시간) 보도자료를 내고 스페이스X, 오픈AI, 구글, 엔비디아, 리플렉션, 마이크로소프트, 아마존웹서비스(AWS) 등 7개 기업과 기밀업무용 협약을 체결했다고 밝혔다.

국방부는 “합법적인 작전 활용을 위해 이들 기업의 첨단 AI 기술을 국방부 기밀 네트워크에 도입하기로 했다”며 “이번 협약은 미군을 AI 우선 전투 부대로 탈바꿈하는 과정을 가속할 것이며, 모든 전장 영역에서 우리 전투요원들의 의사 결정 우위를 유지하는 능력을 강화할 것”이라고 했다.

특히 “AI 공급업체 종속을 방지하고 합동군에 장기적 유연성을 보장하는 아키텍처 구축을 지속할 것”이라고 강조했다. 이번 협약이 사실상 앤트로픽을 겨냥했다는 점을 시사하는 말이다. 이번에 협약을 맺은 7개 기업은 자사 기술을 국방부가 ‘모든 합법적 용도’로 사용하는 데 동의한 것으로 알려졌다.

그간 앤트로픽의 ‘클로드’는 미군 기밀 시스템에서 활용 가능한 거의 유일한 모델이었으나, 앤트로픽 측이 자사 AI를 대규모 감시나 자율살상무기에 사용할 수 없다는 입장을 고수하면서 국방부와 갈등을 빚었다. 이에 국방부는 앤트로픽을 ‘국가안보에 대한 공급망 위험’ 기업으로 지정하며 강하게 하기도 했다.

피트 헤그세스 국방부 장관은 전날 상원 청문회에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)를 향해 “이념적 미치광이(ideological lunatic)”라고 비난했다.

반면 도널드 트럼프 대통령은 아모데이 CEO와 백악관 참모진의 최근 면담에 대해 “좋은 만남이었다”고만 전한 바 있다.

트럼프 행정부로서는 앤트로픽의 기술력이 여전히 필요하지만, 윤리를 내세워 군사적 활용에 제약을 걸려는 앤트로픽의 입장은 철회하도록 압박해야 하는 상황으로 풀이된다.